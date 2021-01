Transavia posa a la venda els bitllets per a aquest estiu

Malgrat desconèixer encara quina serà l'evolució de la pandèmia, algunes companyies ja han posat a la venda els seus bitllets des de l'aeroport de Girona per aquest estiu. És el cas de Ryanair, que de moment manté la previsió de vuit destinacions per a la temporada d'estiu -tot i que la companyia de baix cost pot canviar de plans en qualsevol moment-, i de Transavia, que manté la seva aposta per unir la Costa Brava amb els Països Baixos durant la temporada estival.

D'aquesta manera, Transavia té previst tornar a oferir les seves habituals connexions entre Girona i els aeroports d'Amsterdam i Rotterdam. Si la pandèmia no ho impedeix, la previsió és que els vols comencin a funcionar al mes d'abril i s'allarguin fins a l'octubre. El nombre de freqüències s'anirà incrementant de forma progressiva, i està previst que durant els mesos de juliol i agost -és a dir, el «pic» de la temporada alta- hi hagi enllaços cada dia. Transavia és una de les companyia que s'han anat consolidant en els darrers anys a Girona.

D'aquesta manera, l'aeroport aspira a poder recuperar una certa normalitat durant els mesos de vacances. Més complicada serà, en canvi, la Setmana Santa, que enguany cau entre el 28 de març i el 4 d'abril. Tenint en compte que tant Ryanair com Transavia tenen previst recuperar les connexions a principis d'abril (amb algunes excepcions a finals de març, en el cas de Ryanair), el més probable és que aquesta torni a ser una Setmana Santa «fluixa» per a l'aeroport de Girona, amb independència de quina sigui en aquell moment la situació de la pandèmia.