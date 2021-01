Castel critica la falta d'efectius de Mossos d'Esquadra

El cap de llista de Ciutadans per Girona, Jean Castel, ha lamentat que els ciutadans estiguin vivint «moments en els quals les comissaries no poden recollir denúncies ni atendre ciutadans per manca d'efectius», i en responsabilitza directament el Departament d'Interior «per no saber gestionar ni haver mantingut una ràtio òptima d'agents» per garantir la seguretat en tots els àmbits competencials que assumeix la policia autonòmica. «Aquesta és una evidència més que els últims consellers han estat més preocupats pels deliris separatistes que no pas per exercir la responsabilitat del seu càrrec», ha remarcat.

El candidat ha volgut incidir també en la necessitat de «cooperació entre totes les forces i cossos de seguretat davant la inseguretat creixent que s'està experimentant». Castel creu que aquesta és la millor solució per suplir la manca d'efectius que pateix el cos de Mossos d'Esquadra.