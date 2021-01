Catalunya manté les actuals restriccions fins al 24 de gener

Sense poder sortir del municipi cap dia de la setmana; amb tot el comerç no essencial tancat el cap de setmana i les botigues més grans de 400 metres quadrats i els centres comercials de dilluns a diumenge; sense que els nens puguin fer activitats extraescolars i amb tot l'esport que no sigui a l'aire lliure prohibit. Així continuarà Catalunya fins, com a mínim, el diumenge 24 de gener després que ahir el Procicat confirmés el que ja havia deixat entreveure Josep Maria Argimon el dia abans. La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que les restriccions aplicades fa una setmana sembla que ja comencen a donar fruits, però que cal continuar insistint perquè el creixement de la pandèmia «tot i que no s'accelera no s'atura».

Amb gairebé 500 persones a les UCIs (498) i més de dos milers i mig d'ingressats en centres hospitalaris no és fàcil veure els brots verds que anunciava Vergés, però, en la mateixa roda de premsa, Argimon els va provar d'identificar. «El nombre de tests positius d'antígens del dimarts va ser menor que el del dimarts de la setmana passada; i hi ha hagut una reducció del 4% de positius d'ahir dimecres en comparació amb els del mateix dia de fa dues setmanes (dimecres passat era Reis i la comparació no serviria)», va explicar el secretari de Salut Pública mentre que la consellera de Salut va demanar «set dies més per veure com evoluciona la pandèmia». Vergés va mostrar la seva preocupació per l'evolució de les dades a Europa, especialment per les dels últims dies a Portugal. «Davant el context de creixements ràpids en altres països com Portugal, Alemanya o el Regne Unit, creiem que és la millor manera d'actuar», va defensar Vergés. Segons la política republicana, Catalunya encara no està a les conseqüències de les festes nadalenques, però «la situació sí que ens fa pensar que ho podríem viure en els pròxims dies».

Per tot plegat es mantenen restriccions com el confinament perimetral municipal diari (amb les excepcions per anar a treballar i a l'escola, en cas d'emergències mèdiques o per tenir cura de persones grans); i el tancament del comerç no essencial els caps de setmana tot i que els s establiments de més de 400 metres quadrats o els Centres Comercials no podran obrir cap dia. Bars i restaurants continuaran amb les actuals franges horàries, la cultura mantindrà les restriccions d'aforament i l'esport només serà possible a l'aire lliure. Les activitats extraescolars només estaran permeses si es fan dins del mateix grup bombolla de l'escola.

Si res no canvia de manera molt brusca, Catalunya acabarà la setmana amb uns 24.000 casos nous de positiu per coronavirus pels 23.000 que hi va haver en els set dies anteriors, en una dada que, segons Josep Maria Argimon, confirmaria que el creixement de contagis no és «exponencial», sinó «sostingut i regular». «Si la situació continua d'aquesta forma segurament a final de setmana o principis de la propera podrem aconseguir la situació de fre. És una de les raons per les quals tenim una pròrroga de set dies més en les mesures», va dir el secretari de Salut Pública de la Generalitat.

D'altra banda, Josep Maria Argimon va explicar que, de moment, només s'ha detectat un cas a Catalunya de la variant britànica del virus, el que es va fer públic el 7 de gener, tot i que hi ha «alguns casos en sospita».