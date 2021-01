Els comuns demanen que la por «no freni les lluites socials»

La candidatura d'En Comú Podem per les comarques gironines, encapçalada per Rosa Lluch, s'ha presentat a les xarxes amb un vídeo on repassa grans fites de la història antiga i contemporània -des de la revolta remença fins al 15-M- sota el lema «que la por de la realitat» (en aquest cas, la crisi del coronavirus) «no freni les lluites socials i ecològiques». Els comuns gironins conviden la ciutadania a ser «valenta» i recorden que, davant de les diverses crisis -sanitària, ambiental, social...- cal «fer comunitat com un sol poble».