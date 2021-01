El Consell Comarcal del Ripollès engega dotze taules sectorials

El Consell Comarcal del Ripollès, juntament amb l'Agència de desenvolupament del Ripollès i la Unió intersectorial empresarial del Ripollès, posen en marxa dotze taules sectorials de reactivació econòmica, per tal de contrarestar els efectes de la crisi econòmica derivada de la covid-19. A més, s'han incorporat dos tècnics a l'Agència de desenvolupament per vetllar per la seva coordinació i dinamitzar-les. Les taules se circumscriuen en els sectors següents: turisme, comerç, agroalimentari, social, formació, energia i forestal, construcció i immobiliària, infraestructures, àmbit polític, indústria, transport i serveis i sector sociosanitari.

Aquestes taules estan conformades per un nombre variable de membres professionals i/o experts, que pot anar des de la vintena fins als cinquanta, aproximadament, en funció del sector. Així com dilluns es va reunir la taula agroalimentària, ahir van reunir-se la d'infraestructures i els propers dies ho faran la social i la sociosanitària.