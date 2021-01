La cua de la «Filomena» s'acomiada per donar pas a un nou temporal de mar

Les comarques gironines van viure ahir les últimes hores de l'onada de fred. Protecció Civil va posar punt i final a la situació d'alerta tres dies després de la seva activació. Uns dies que han deixat uns registres -sobretot les mínimes- destacats a la província de Girona. Ahir però encara es notava la situació d'inversió tèrmica i es van mantenir les glaçades en molts punts de l'interior i les valls. A Das es va tornar a donar el rècord de la província, amb 14,6 graus sota zero. D'altres indrets de les comarques gironines van despertar-se de nou amb glaç als vidres dels cotxes i una capa blanca als camps i carrers de les viles. No és d'estranyar perquè encara va haver una majoria d'estacions meteorològiques del Meteocat que van tenir mínimes per sota dels zero graus. La ciutat de Girona per exemple va tenir un registre de 4,3 graus negatius, a Sant Pau de Segúries es van quedar amb 7,6 graus sota zero. Però la tònica va estar entre els 1 i 3 graus negatius. En punts de l'Empordà, on les màximes van escalar de valent també va haver-hi valors mínims molt escassos. Com els -2,5 de Cabanes o els -2,4 de la Tallada d'Empordà. A partir d'avui les temperatures començaran a remuntar, almenys les mínimes que portaven tres dies molt curtes. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, començaran a escalar una mica i els valors remuntaran.

Pel que fa a les màximes ahir va ser un dia en el qual es van tornar a veure valors que van superar els 15 graus i van fregar ja els 16 - a les tres de la tarda- en punts de l'Alt Empordà, per exemple. A Espolla s'hi va registrar un valor màxim de 15,8 graus, també es va escalar fins als 14,7 graus a Castelló d'Empúries o els 13,7 graus a Girona ciutat. Aquests valors seran la tònica demà però dissabte s'espera que pugui haver-hi una nova baixada de les temperatures en general arreu del país.

Una de les restes del temporal Filomena i d'aquesta onada de fred que deixem enrere són dos nous avisos que estan en vigor avui a les comarques gironines. Segons el Meteocat hi ha un avís per perill de fort onatge a la Costa Brava per onades de més de 2,5 metres d'altura. També n'hi ha un per vent al Pirineu i l'Alt Empordà. Concretament, hi ha previsió de fortes ratxes que podrien superar els 90 quilòmetres per hora.