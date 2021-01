Girona suma 23 morts, una de les xifres més altes de la crisi

Els principals indicadors de la pandèmia segueixen a l'alça tant a Girona com a Catalunya. Ahir la xifra que va destacar més sobre les altres és la de defuncions per coronavirus. Salut en va notificar un total de 23 a la Regió Sanitària de Girona, una de les xifres més altes de la crisi sanitària. Cal tenir en compte, també, que el dia anterior se'n van notificar només dues, així que probablement, tal com ha passat altres vegades, aquest augment tan elevat de defuncions es deu a un reajustament dels càlculs. I és que no totes aquestes morts s'han produït en un sol dia.

D'altra banda, la resta de dades van seguir a l'alça, excepte la d'ingressats, que va baixar. Primerament, es van sumar 373 casos.

El risc de rebrot va pujar 27 punts, fins a 601, mentre que la setmana del 28 de desembre al 3 de gener era de 641. La velocitat de propagació del virus va pujar tres centèsimes i se situa en 1,13. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 276 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 543.

Ahir hi havia 265 gironins ingressats, quatre menys que en l'anterior balanç i els crítics es van mantenir en 43.

Finalment, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà van anunciar ahir que el brot a la part de residència de Palamós Gent Gran ja està controlat i ja s'ha catalogat com a residència verda. D'aquesta manera, ja s'han vacunat els 46 residents i a part sociosanitària ja es poden fer els ingressos de pacients amb coronavirus i amb altres patologies.

D'altra banda, la situació epidemiològica a Catalunya també segueix empitjorant. Ahir es van sumar 4.473 nous contagis i es van notificar122 morts més per coronavirus, mentre segueix augmentant la pressió hospitalària, amb més pacients que necessiten ingrés.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, ahir hi havia un total de 2.541 persones hospitalitzades, quaranta més que dimecres, de les quals 497 estan greus a l'UCI, quatre més que el dia anterior.

A més, els pronòstics que avancen els indicadors són desfavorables per als propers dies, amb un risc de rebrot, índex de creixement potencial de l'epidèmia, que va pujar fins a 696 punts, 49 més que dimecres, mentre que l'índex de casos acumulats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies (IA14) també ha crescut de 537 a 549, un total de dotze casos més.

També segueix augmentant la mortalitat que ja s'ha cobrat des de març de l'any passat 17.847 vides a Catalunya, de les quals 122 s'han notificat des de dimecres. Entre el 4 i el 10 de gener han mort a Catalunya un total de 422 persones, una mitjana de seixanta morts diàries, xifra que no s'aconseguia des de mitjans novembre i prop dels 500 morts en una setmana que va haver-hi en el pic màxim de la segona onada.

La velocitat de propagació del virus també accelera i es va situar en 1,32, dada que significa que el contagi segueix creixent.