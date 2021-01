L'aerolínia Jet 2 programa set rutes aquest estiu des de Girona i sis per al 2022

Després d'un any «en blanc» des de l'aeroport de Girona -on aquest estiu va decidir no operar degut a les restriccions de mobilitat per la covid-19-, l'aerolínia britànica Jet 2 ja està preparant no només la propera temporada d'estiu, sinó també la de 2022. I l'aeroport de Girona-Costa Brava està entre els seus plans. De moment, la companyia connectarà aquest estiu les comarques gironines amb set destinacions britàniques -inclosa la seva nova base de Bristol-, i per al 2022 ja en té confirmades sis. Els bitllets ja es poden comprar des de la seva pàgina web.

Bones notícies, doncs, per a l'aeroport de Girona, que ha tancat el 2020 amb unes xifres nefastes a causa del coronavirus i que pateix pel futur de Ryanair, que durant aquest hivern ha tancat la seva base i manté un conflicte obert amb els treballadors. Jet 2 ha fet pública la seva aposta per l'aeroport de Girona i, a l'espera de quina sigui l'evolució de la pandèmia, manté l'aeròdrom gironí entre les seves destinacions per aquest estiu. A hores d'ara, la companyia ofereix vols a set destinacions per connectar la Costa Brava i Anglaterra entre els mesos de maig i octubre de 2021. Es tracta de Birmingham, Bristol, East Midlands (en aquest cas, només fins al mes de setembre), Leeds, Londres Stansted, Manchester i Newcastle.

Però a l'espera del que pugui acabar passant aquest estiu -ja que no està clar si s'haurà aconseguit immunitat de grup gràcies a la vacuna ni si encara hi haurà restriccions de mobilitat-, la companyia ja té les seves expectatives posades en les vacances de 2022. És per això que l'aerolínia ja ha llançat, amb divuit mesos d'antelació, la seva programació per a l'estiu de l'any vinent, amb vols i paquets turístics oferts per la marca Jet2holidays des de deu aerorports del Regne Unit que inclouen, entre altres destinacions, l'aeroport de Girona. De fet, la companyia preveu mantenir pel 2022 pràcticament les mateixes destinacions que durant el 2021, ja que ha posat a la venda bitllets per volar des de la Costa Brava fins a Birmingham, Bristol, East Midlands, Leeds, Manchester i Newcastle. L'única destinació per a la qual encara no hi ha vols és Londres Stansted, que es troba pendent de confirmar.

Confiada en què l'any 2022 Europa haurà deixat enrere la pandèmia i els anglesos tindran més ganes que mai d'anar de vacances, el programa d'estiu de Jet2 per a l'any que ve inclou 339 rutes, entre les quals s'inclouen altres destinacions de l'Estat com les Iles Canàries, Reus, Alacant, Màlaga, Almeria i les Illes Balears.

L'anunci de la planificació per al 2022 es produeix poc després que Jet2 llancés vols i paquets de vacances des de l'aeroport de Bristol, la seva desena base al Regne Unit. «El llançament d'una nova base per a l'estiu de 2021, seguit del llançament anticipat del nostre programa Estiu 22, demostra la nostra confiança i subratlla la nostra estratègia a llarg termini per convertir-nos en l'empresa líder en viatges de plaer al Regne Unit», ha assenyalat la companyia en un comunicat.

En aquest mateix escrit, Jet2 assenyala que continua amb la mateixa estratègia «centrada en el client» que ha dut a terme durant la pandèmia de la ovid-19, que l'ha portat, segons diu, a «rebre elogis de clients, organitzacions de consumidors, mitjans de comunicació i agents de viatges independents per la forma com s'han atès els clients afectats pels canvis en la programació».

Mentrestant, el conseller delegat de la companyia, Steve Heapy, es mostra optimista de cara al futur. «Amb més bones notícies esperant-nos a la cantonada, estem segurs que el nostre programa Estiu 2022 serà un gran èxit entre els turistes que busquen assegurar-se unes vacances molt necessàries i que volen regalar-se quelcom que porten molt de temps esperant», assenyala Heapy.

Aquest passat estiu, Jet2 va decidir suspendre totes les connexions des dels aeroports de Girona i Reus a causa de les restriccions de mobilitat per la pandèmia de la covid-19. Tot i això, ja des del primer moment va anunciar la seva voluntat de reemprendre les seves operacions des de Girona l'estiu de 2021.