L'Estat licita l'estudi informatiu sobre l'estació del TAV a l'aeroport

Nou pas endavant per a la construcció d'una estació del tren d'alta velocitat a l'aeroport de Girona, entre els termes municipals de Riudellots de la Selva i Vilobí d'Onyar. Tot i això, encara queda camí per recórrer. Dos anys després d'haver-ho anunciat, el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat l'estudi informatiu per a la nova estació. Es tracta d'un informe pressupostat en 387.200 euros (IVA inclòs) i que ha d'analitzar les diverses propostes d'ubicació, disseny i connexió. La licitació ja s'ha publicat a la Plataforma de Contractació del Ministeri, i properament apareixerà també al BOE.

El reivindicat «baixador» del TAV a l'aeroport de Girona avança en un moment en què les instal·lacions de Vilobí d'Onyar es troben precisament en hores baixes, després d'una caiguda molt brusca de passatgers per la covid-19 i el dubte de quin serà el futur de Ryanair a les instal·lacions.

L'estudi encarregat pel ministeri inclourà una anàlisi sobre la ubicació de l'estació, un estudi funcional i l'esquema de les vies i finalment el disseny del seu edifici i com serà la connexió amb l'aeroport. Tots aquests aspectes, subratlla el ministeri, han de permetre que se satisfacin les necessitats de transport actuals i futures, tot «racionalitzant» les inversions.

La futura estació se situarà dins la línia d'alta velocitat que connecta Barcelona amb la frontera francesa tot passant per Girona i Figueres, i que actualment ja circula pels voltants de l'aeroport. És per això que l'informe inclourà les possibles solucions sobre com connectar l'aeroport gironí i la futura estació. Segons indiquen des del Govern espanyol, l'objectiu primordial de l'informe és «analitzar la millor ubicació per a l'estació, considerant la situació de la línia d'alta velocitat que passa per l'entorn de l'aeroport i conjugant l'explotació d'aquesta nova estació amb les necessitats actuals de la línia ferroviària».

El ministeri també assenyala que les possibles opcions que sorgeixin a partir de l'estudi es desenvoluparan amb l'abast necessari per tal que els documents generats puguin servir de base en els processos d'informació pública i d'audiència de les administracions (o informació oficial) establerts per la Llei del Sector Ferroviari i el Reglament del Sector Ferroviari, així com per la legislació actual.

Des del PDeCAT gironí han recordat que ha estat una esmena presentada pel seu partit als Pressupostos Generals de l'Estat la que ha permès que es tiri endavant aquest estudi, que estava pendent des de feia dos anys. Tot i això, el seu president i diputat al Congrés, Sergi Miquel, ha assenyalat que no es tracta d'un èxit del partit, sinó «del conjunt de les comarques gironines i, sobretot, del seu teixit empresarial». Miquel considera que l'estació del TAV a l'aeroport és «una qüestió d'interès general», i es compromet a vetllar, des del PDeCAT, per «mantenir l'aeroport de Girona com un gran atractiu de cara al turisme exterior i als sectors empresarials i logístics».