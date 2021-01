Sant Joan les Fonts regularà els patrocinis d'activitats municipals de caire privat

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts aprova una ordenança de regulació dels patrocinis d'activitats municipals de caràcter privat. Va fer-ho ahir al matí, durant el primer ple ordinari del consistori d'aquest 2021, on un dels punts del dia era la proposta d'aprovació d'aquesta ordenança.

Tanmateix, amb la seva aplicació la finalitat del consistori és establir un marc reglamentari unitari que permeti canalitzar aquelles activitats o actuacions del municipi que es considerin de major rellevància per potenciar-les a través del patrocini. L'Ajuntament especifica que questes activitats poden ser de l'àmbit esportiu, cultural, educatiu o de qualsevol altre àmbit de caràcter social o d'interès general pel municipi.

Per tal que així sigui, aquesta ordenança estableix que els expedients de patrocini s'iniciïn per resolució per prioritzar aquelles activitats preferents, tot i que, segons afirma el govern municipal, estableix fórmules simplificades per als patrocinis de quantitats petites.

L'aprovació de l'ordenança és «un pas més» per part de l'equip de govern per tal d'avançar cap a una gestió municipal «transparent, eficient i moderna».