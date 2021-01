Visita llampec de Casado (PP) a Girona esquivant la premsa

El president del PP, Pablo Casado, va visitar ahir Girona, on es va reunir amb el nou president del Consell General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega. En una intervenció a porta tancada i en la qual els periodistes no van tenir dret a preguntar, Casado va carregar contra la falta «d'estratègia nacional» del govern espanyol per fer front a la Covid-19 i que hi hagi un ministre de Sanitat «a temps parcial i a la fuga», en referència al també candidat del PSC a les eleccions, Salvador Illa. Casado també va avançar que el PP proposarà al Congrés un fons de 50.000 milions per injectar directament a les empreses viables que estan aturades per la crisi. D'aquesta manera, el PP fa seu el pla de Foment del Treball.

Casado, que va estar acompanayt pel candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, i la cap de llista gironina, Maria Àngels Olmedo, va lamenta que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no tingui «punt intermedi» i hagi passat de tenir totes les competències a l'inici de la pandèmia a «no fer res» en l'actualitat. I en aquest sentit, el president dels populars va defensar que hi ha d'haver un marc nacional i, alhora, donar marge a les comunitats autònomes.

Pel que fa al pla de xoc econòmic que defensa que necessita el país, Casado va proposar la creació d'un fons de 50.000 milions per a injectar directament a les empreses, ajornar els ERTO fins al final de l'estat d'alarma i una baixada d'impostos. «Si no es baixen els impostos, les empreses tanquen», va advertir el líder dels populars.