Un 10% de les incidències ateses per Telefónica són de gent gran

El telèfon d'atenció al client de la companyia Movistar, el 1004 o el 1002, va registrar 23.060 trucades de gent gran a la província de Girona de forma prioritària des de l'abril fins al desembre de 2020. Es tracta d'un 10% del total de trucades ateses en aquests números que estan dedicats únicament a resoldre avaries i problemes tècnics, o a atendre els clients. La companyia va posar en marxa aquest sistema de priorització de la gent gran arran del confinament domiciliari, i pretén mantenir-lo actiu.

Segons indica la companyia, en el moment de fer la trucada, el sistema té un reconeixement de veu per diferenciar l'edat de l'usuari, i si es tracta d'una persona més gran de 65 anys, se l'atén de forma urgent independentment del motiu de la trucada.

Pel que fa al perfil de les persones ateses, són majoritàriament d'edat avançada amb incidències de veu, TV i connectivitat; i en els últims mesos, també s'han atès consultes en la instal·lació i la gestió d'alarmes. La resta qüestions estan relacionades a l'àrea comercial (34,9%), les gestions sobre la factura (20,8%) o les avaries (10,9%), i concentren gairebé el 70% dels motius de les trucades rebudes.

En aquests casos, quan es rep la trucada aquesta s'encamina automàticament a un mode especial, on s'atenen totes les trucades de forma prioritària. A través d'aquest servei, la companyia ha ideat diverses prestacions pensades per aquest col·lectiu que inclouen ajuda professional per dubtes relacionats amb els dispositius de connectivitat a la xarxa, com la configuració de telèfons , ordinadors, wi-fi, etc.