Els alumnes gironins confinats augmenten fins a gairebé els 1.700

68 grups i 1.693 alumnes d'escoles gironines varen fer (o intentar) ahir seguir les classes des de casa per algun cas positiu de covid-19 entre els seus companys de classe. Unes xifres que continuen amb la seva ràpida escalada en aquesta primera setmana de reobertura de les escoles passades les festes de Nadal. Si dijous, el Departament d'Educació confirmava que s'havien superat el miler d'alumnes confinats a les comarques gironines (1.028) ahir ja eren 1.693 amb la gran novetat que un centre, la llar d'infants de Camallera, havia de tancar portes pel coronavirus. La llar alt-empordanesa i una escola del Bages, l'escola Coll de Gossem de Castellfollit del Boix, eren les dues úniques tancades de tot Catalunya.

En el conjunt del país hi havia ahir 18.036 persones confinades en el sistema educatiu, 7.466 més que un dia abans, de les quals eren 16.937 alumnes, 1.054 docents, 393 personal d'administració i serveis i 45 de personal extern.

A les comarques gironines les xifres d'ahir, 1.693 alumnes de 68 grups de 50 centres diferents, també són substancialmentés altes que les del dia anterior (1.029 alumnes de 38 grups en 32 centres). Una pujada continuada des de la reobertura de dilluns que, en pocs dies, ja hauria igualat les xifres amb què es va tancar el primer trimestre: 152 grups confinats i 3.583 alumnes.

El cas més cridaner és de la llar d'infants de Camallera, que va haver de tancar, però l'escola gironina amb més grups confinats és l'esola L'Estació de Sant Feliu de Guíxols, amb quatre. A la localitat baix-empordanesa hi ha fins a 13 grups en cinc escoles diferents, uns números que no es repeteixen en cap altra població gironina, fins i tot les més grans com Girona o Figueres n'hi ha menys. A banda dels quatre grups confinats a L'Estació, n'hi ha tres a l'escola Mossén Baldiri Reixach i l'institut Sant Feliu de Guíxols, dos al Cor de Maria-Sant Josep i un a l'escola Gaziel.

De centres amb tres grups confinats també hi ha el Carme Guasch i Darné de Figueres, La Salle també de la capital alt-empordanesa i l'escola El Bosc de la Pabordia de Girona.

Mentrestant, de manera paral·lela, aquesta setmana s'han anat fent PCRs voluntàries a llars d'infants, escoles i instituts amb proves d'automostra. Dilluns es coneixerà les xifres de positius, però, segons va avançar Josep Maria Argimon, els dels primers dies estaven donat un taxa de positivat del 3,4%.