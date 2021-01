Una avaria deixa diversos dies sense calefacció el CAP de Ripoll

Una canonada de l'aigua foradada del sistema de calefacció del Centre d'Assistència Primària de Ripoll, ha provocat que en les dues últimes setmanes tot l'edifici s'hagi quedat diversos dies intermitents sense calefacció. Les baixes temperatures d'aquest gener ha provocat contratemps entre el personal sanitari i també entre els usuaris del CAP, que fins dijous no van poder solucionar definitivament el problema. Operaris contractats per l'Institut Català de la Salut han fet el canvi sencer de la canonada avariada, perquè la solució de tapar el forat tenia resultats efímers. Per fer-ho han hagut d'obrir una rasa i canviar també les claus de pas de la instal·lació. El director del CAP de Ripoll, Pedro Cabrero valora que la incomoditat ocasionada per aquesta actuació «no ha generat excessius problemes en el funcionament habitual del centre».