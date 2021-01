Enrenou per l'estada familiar de Colau a Sant Feliu de Pallerols per Reis

Enrenou per l'estada familiar de Colau a Sant Feliu de Pallerols per Reis

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va rebre ahir crítiques per realitzar una estada amb la seva família a una casa rural de lloguer a Sant Feliu de Pallerols. Colau no va trencar les restriccions del ?Procicat, ja que va desplaçar-se cap al municipi -on segons ?afirma, els seus familiars hi tenien llogada una casa des de Sant ?Esteve- per reunir-se amb ells el dia de Reis, abans que s'imposés de nou el confinament municipal. Fonts municipals asseguren que Colau va tornar al seu domicili a Barcelona abans del dia 11, com permetien les noves restriccions, en vigor a partir del dia 7 de gener.

Tot i això se la critica per no ?seguir les recomenacions sanitàries, ja que dos dies abans que marxés ja anunciaven noves mesures ni l'avís meteorològic per l'arribada de la borrasca Filomena.

El cas es va conèixer a través de les xarxes socials, quan un usuari va explicar que el diumenge 10 de gener, diversos veïns van haver de netejar de neu un camí perquè el personal de seguretat d'Ada Colau pogués arribar fins a on estava ella. A partir d'un tuit, altres usuaris van entrar al debat, la majoria criticant l'actitud de l'alcaldessa.

Alguns grups de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona van criticar ahir que ni l'alcaldessa Ada Colau ni el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, fossin a Barcelona tot i l'anunci de noves restriccions i el temporal Filomena el cap de setmana passat. JxCat va parlar d'«irresponsabilitat» de l'alcaldessa per marxar de Barcelona «de cap de setmana enmig d'una emergència per neu i gel i en el marc de les restriccions per la covid-19», mentre que Cs va replicar que el que correspon als representants públics és «predicar amb l'exemple».

Fonts municipals de Sant Feliu de Pallerols expliquen que tenen constància que Ada Colau visita sovint el municipi i que, en cap cas, van retirar la neu només per ella, tal com algunes fonts explicaven ahir per Twitter.