Espanya es blinda davant la tercera onada

La força de la tercera onada de la pandèmia amb un nou rècord de contagis està obligant les comunitats autònomes a endurir les restriccions suavitzades durant el Nadal. Excepte Astúries i Canàries, totes les autonomies estan ja en situació de risc extrem i en tres d'elles (València, Catalunya i La Rioja) les UCIs han superat el 40% d'ocupació. La incidència acumulada a 14 dies a Espanya ha pujat fins als 454,22 casos per 100.000 habitants. Extremadura està al capdavant (1.076 casos), seguida de Madrid (612). Madrid -ho va fer ahir-, Galícia, Navarra, La Rioja i Cantàbria ja han adoptat iniciatives més severes per a combatre la pandèmia.

Aquesta és la situació per autonomies.

Andalusia. El Govern andalús prendrà mesures més dures per a la mobilitat i l'activitat econòmica. El president de la Junta, Juanma Moreno, ha considerat que l'executiu central «hauria d'anar pensant si cal anar prenent» una mesura com la del confinament total a Espanya. El toc de queda s'ha avançat a les 22.00 hores, existeix tancament perimetral de la regió i l'hostaleria tanca a les 18.00 hores.

Aragó. Continua el tancament perimetral, tant a escala autonòmica com a escala provincial. El toc de queda es fixa entre les 23.00 i les 6.00 hores, i totes les activitats no essencials han de tancar a les 20.00 hores. En hostaleria, l'aforament es limita al 30% a l'interior i al 50% en terrasses.

Balears. Tancament de bars, restaurants, grans superfícies i gimnasos durant dues setmanes. El toc de queda se situa entre les 22.00 i les 6.00 hores. Es limiten les reunions socials a un mateix grup de convivència.

Canàries. Confinament perimetral, encara que no és aplicable als passatgers que se sotmetin a un control sanitari. A més, existeix confinament perimetral a Tenerife.

Castella i Lleó. Tancament de l'interior de bars i restaurants, centres comercials, gimnasos i establiments, i locals de jocs i apostes. Tancament perimetral de tota la comunitat i toc de queda entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Castella-la Manxa. Confinament perimetral i una restricció de la mobilitat en cinc municipis de Ciudad Real, on el toc de queda se situa entre les 22.00 i les 7.00 hores, mentre que en la resta del territori castellà-manxec està entre les 0.00 i les 6.00 hores.

Cantàbria. Tancament de centres comercials durant els caps de setmana i festius, i reducció de l'aforament en establiments i àmbits culturals i laborals. La regió es troba confinada perimetralment, el toc de queda està entre les 22.00 i les 6.00 hores, i es poden reunir un màxim de sis persones.

Catalunya. La Generalitat ha demanat a l'executiu central que implant el teletreball obligatori. A Catalunya, existeix un confinament perimetral i municipal, i el toc de queda se situa entre les 22.00 i les 6.00 hores. Pel que fa a les mesures per al comerç, es permet l'obertura d'aquells amb una superfície de fins a 400 metres quadrats a un 30% del seu aforament, i els caps de setmana només podran obrir aquells establiments de productes essencials, mentre que els centres comercials romandran tancats tots els dies.

Extremadura. Tancament dels locals d'hostaleria, el comerç no essencial i els espectacles i oci en les localitats majors de 5.000 habitants que superin una incidència de 500 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies. La regió no està confinada perimetralment, el toc de queda se situa entre les 22.00 i les 6.00 hores, i només es poden reunir un màxim de sis persones.

Euskadi. Manté el confinament perimetral, el toc de queda el col·loca entre les 22.00 i les 6.00 hores, i limita a un màxim de sis persones els grups socials.

Galícia. Tancades a la mobilitat les set grans ciutats gallegues, el toc de queda s'avança a les 22.00 hores i els comerços hauran de tancar a les 21.30. El màxim de persones que es poden reunir és de 4 i l'activitat de l'hostaleria queda limitada a Santiago, la Corunya i Orense fins a les 18.00 hores. Una dona gallega de 84 anys es va convertir ahir en la primera persona incapacitada d'Espanya a la qual un jutjat obliga a vacunar-se.

La Rioja. Tancament de l'àrea metropolitana de Logronyo des de les 00.00 hores d'aquest dissabte i es prohibeix qualsevol moviment no essencial des de les 17.00 hores en tota la regió. A més, es manté el tancament perimetral fins al 31 de gener, el toc de queda a les 22.00 hores i es prohibeixen reunions de més de quatre persones.

Madrid. El viceconseller de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero, va anunciar ahir un enduriment de les mesures per plantar cara a la incidència del covid a aquest territori, que ja se situa en 636,1 casos per cada 100.000 habitants. A partir de dilluns el toc de queda s'avança una hora fins les 23 h (i fins les 6 h), i els bars i restaurants i tot tipus de locals, també els comerços, estaran obligats a tancar portes a les 22 h. El govern d'Isabel Díaz Ayuso també limita la mobilitat a 47 àrees i 19 municipis. La Comunitat també recomana que només es reuneixin als domicilis les persones convivents, sense cap altra visita.

Múrcia. Múrcia ha decretat el confinament perimetral en 36 municipis, entre els quals es troben Múrcia, Cartagena i Lorca. A més, el tancament de la regió continua fins el pròxim dia 20, el toc de queda ha estat avançat a les 22.00 hores. A més, va anunciar ahir la prohibició de totes les reunions socials excepte entre convivents.

Navarra. El Govern va adoptar noves mesures que impliquen el tancament de l'hostaleria a les 21.00 hores i la prohibició de fumar a les terrasses. La comunitat foral, a més, segueix tancada perimetralment, amb el toc de queda entre les 23.00 i les 6.00 hores, i el màxim de persones que es poden reunir és de sis.

Comunitat valenciana. Tancament perimetral de la regió i toc de queda a les 22.00 hores. S'amplia al 50% el treball. L'hostaleria, ha de tancar a les 17.00 hores, en les taules no podrà haver-hi més de quatre comensals i el nombre màxim de persones en les reunions socials continuarà sent de sis.

Ceuta i Melilla. També han prorrogat els seus respectius tancaments perimetrals. Ambdues mantenen el toc de queda de 22.00 a 06.00 hores. Melilla tanca l'activitat no essencial a les 19.00 hores.