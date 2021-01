Olot potencia la col·laboració amb empreses per inserir joves

L'Àrea d'Ocupació de Dinamig de l'Ajuntament d'Olot està seleccionant joves per incorporar-se a l'empresa Tavil i formar-los com aprenents de mecànics/es especialitzats/es com a muntadors/es. L'àrea ha rebut 70 candidatures de joves i d'aquestes se n'han descartat 19 per no complir amb el requisit d'edat (de 16 a 24 anys). Els candidats que superin la preselecció seran derivats a l'empresa perquè els valoren a través d'una entrevista i decideixi finalment els joves a contractar. Aquesta és una tasca que realitzen a l'Àrea d'Ocupació des del 2013, quan la cadena de supermercats Mercadona va implantar-se a la comarca.