El Pregoner 2.0 tanca el seu primer any

Després de més d'un any d'intens funcionament, el canal de Telegram de la Vall d'en Bas, «El Pregoner 2.0» compta amb més de mig miler de subscriptors. L'Àrea de Comunicació i Protocol de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, amb la voluntat de contribuir a l'avaluació de les polítiques públiques, ha impulsat un qüestionari per tal de conèixer el grau de satisfacció dels seus usuaris.

El 2020 ha estat un any informativament intens marcat pel temporal Gloria i la pandèmia del coronavirus i aquest canal de Telegram «ha permès donar servei i informacions de manera immediata als seus usuaris i compta amb un grau d'implementació elevat». Segons afirma el consistori, a la Vall d'en Bas compta amb 525 subscriptors dels 3.300 habitants que hi viuen.

Aquesta enquesta també proposa saber els usos comunicatius dels habitants de la Vall d'en Bas en temes com els canals de difusió institucionals que es fan servir o quins mitjans fan servir per seguir l'actualitat local. Els resultats han de servir a l'Àrea encarregada de la seva gestió per adaptar-se a les seves peticions de la ciutadania.