Talen un arbre de la plaça del Monestir de Sant Joan les Fonts i en malmeten el porxo

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha denunciat un nou acte incívic al municipi després que dimecres caigués sobre el porxo del monestir un dels grans arbres de la plaça. Aquest arbre, que estava tallat per la base, va malmetre una part del porxo. Al ple del dijous l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, va fer una crida a denunciar davant els Mossos d'Esquadra els actes incívics «que setmana rere setmana fan acte de presència a carrers, places i espais públics»

Aquest no es tracta d'un fet aïllat, ja que durant aquest estiu el consistori va detectar crema de mobiliari urbà, pintades, trencades de vidres, destrucció de part de les barbacoes i concentracions de grans quantitats de deixalles. Tot això portar el consistori a incloure un agent cívic. «Aquestes accions no només provoquen el nostre més profund rebuig, sinó que demostren el menyspreu envers un patrimoni que és de tothom», va manifestar al ple Vidal. Tanmateix, l'alcaldessa demana la col·laboració ciutadana per preservar el patrimoni de tots els habitants i acabar amb aquest tipus de vandalisme. «Cada cop que es fa malbé una cosa la reparació repercuteix en tots els ciutadans i ciutadanes perquè l'ajuntament és qui n'ha d'assumir el cost», recorda Vidal.

D'altra banda, la Policia Municipal d'Olot va enxampar dimecres dues persones que havien realitzat pintades en llocs no autoritzats, principalment edificis de propietat pública i privada. Un dels detinguts, de 18 anys i veí d'Olot, havia realitzat 15 grafits a les façanes de diversos immobles d'Olot. L'altre identificat és un home de 31 anys.

Tots dos autors han estat denunciats per infraccions a l'Ordenança Municipal de Convivència i Via Pública d'Olot amb la imposició d'una multa de 150 euros per cada pintada realitzada.