Les UCIs superen el mig miler d'ingressats per coronavirus

El coronavirus segueix sense donar treva i tots els indicadors segueixen a l'alça. Una de les xifres més preocupants és la d'ingressats a les UCIs catalanes, ja que ahir va superar el llindar de 500, fins a arribar a un total de 509. La xifra ja s'aproxima a la registrada a la tercera setmana de novembre, en plena segona onada de la pandèmia. El pic va arribar a ser de 592, el 16 de novembre. Superar el llindar de mig miler és especialment preocupant, segons ha explicat Salut diverses vegades.

I és que a partir dels 500 llits, la desprogramació als hospitals és generalitzada, amb criteris de priorització clínica. Aquesta reorganització ja s'ha començat a dur a terme a la majoria dels hospitals i es preveu que durant la setmana que ve sigui més general. El principal objectiu en la lluita de la pandèmia és reduir ocupació a les UCIs, ja que a partir dels 650, poden quedar afectats processos urgents, com els oncològics.

Paral·lelament, les xifres epidemiològiques a Catalunya van seguir a l'alça. Es van registrar vint defuncions més fins a un total de 17.867 i 4.324 nous infectats fins a un total acumulat de 448.887 des de l'inici de la pandèmia. Seguidament, el risc de rebrot va pujar 46 punts i es va elevar fins a 742. La taxa ja se situa al nivell de mitjans octubre i segueix la mateixa línia ascendent cap al pic de la segona onada. D'altra banda, la velocitat de propagació del contagi va augmentar tres centèsimes fins a 1,35. L'única dada positiva és que es van reduir nou pacients a planta tot i que el total segueix sent molt elevat.

La incidència acumulada a 14 dies ahir era de 572,49 (+22,78) i la taxa de positivitat, d'11,09% (+0,12).

D'altra banda, la situació a Girona està una mica millor que la mitjana catalana tot i que els indicadors també són molt elevats. D'una banda, es van sumar 444 positius de coronavirus i tornen a superar el llindar de 400, després que dijous baixessin. La xifra de defuncions també va ser molt elevada, ja que se'n van notificar dotze. D'aquestes, cinc han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris i la resta encara no s'han classificat.

Seguidament, el risc de rebrot va pujar 22 punts fins a 623 i la taxa de reproducció del virus va pujar tres centèsimes fins a 1,16.

El risc de rebrot a les comarques gironines és el següent: el Gironès (465,17), el Baix Empordà (867,53), la Garrotxa (557,54), l'Alt Empordà (845,15), el Pla de l'Estany (373,56), la Selva (447,27) i el Ripollès (1141,42). Finalment, a la Cerdanya és de 651,87 -cal tenir present que forma part d'una altra regió sanitària.

D'aquesta manera, el Ripollès es manté com la comarca amb l'índex més elevat i la xifra va baixant a un ritme molt lent.

Finalment, Vilafant i Figueres també es mantenen entre les taxes més elevades.

Per altra banda, Salut va anunciar ahir que farà un test ràpid d'antígen (TAR) a tots els ciutadans que visitin persones que viuen a centres residencials. Si el resultat del cribratge és positiu no s'autoritzarà la visita i es derivarà el familiar al seu centre d'atenció primària. Aquesta és una de les novetats del pla per intensificar les mesures per frenar el creixement de contagis de la COVID-19 en aquesta fase d'alta transmissió comunitària.

El Departament també ha posat en marxa un cribratge universal amb PCR amb mostra nasal a tots els residents de totes les residències de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat amb l'objectiu de poder prendre mesures adients per frenar l'entrada del virus.

Paral·lelament, es manté el cribratge als professionals que treballen en una residència de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat, amb una periodicitat setmanal independentment del risc de rebrot. En el cas de trobar un cas positiu en algun treballador, s'ampliarà el cribratge amb PCR a totes les persones residents.

A més, per donar resposta efectiva als brots en l'àmbit residencial, s'activa un Equip d'Intervenció Ràpida Territorial que és l'encarregat d'establir un sistema de gestió de fluxos per si cal fer derivacions o bé algun reforç.

Pel que fa a les visites, les residències verdes i taronges seguiran facilitant un mínim d'una visita setmanal mentre que les que es trobin en vermell hauran de facilitar eines telemàtiques per tal que el resident i la família es puguin comunicar de forma àgil.

Un altre dels canvis és que en un període de quinze dies revisables, se suspenen de les sortides curtes, és a dir, de menys de tres dies, dels residents.