Girona es refà del «Gloria» amb molt pocs serrells per enllestir

La ciutat de Girona s'ha recuperat gareibé del tot dels danys del Gloria, un any després del pas del gran temporal. Aquest municipi que està banyat per rius va patir inundacions a causa de l'increment del cabal del Ter. El riu es va desbordar als barris de Sant Ponç, Pont Major i Pedret. Això va causar el tall de la carretera de Palamós, de carrers d'aquestes àrees properes al riu Ter i que molts veïns passessin hores d'incertesa. Alguns d'ells els va tocar treure aigua dels baixos de casa i a d'altres, estar sense llum.

El temporal també va malmetre nombrosos equipaments. Es va inundar el soterrani de l'hospital Trueta, el pavelló de Fontajau, el Palau de Congressos, les instal·lacions del GEIEG de Sant Ponç, el camp del Pontenc, entre d'altres. Tots els equipaments estan molt propers a les ribes del Ter, una àrea que va quedar plena de residus i d'arbres arrencats per la força de l'aigua i alguns d'ells van quedar encallats en els ponts.

Una desena de municipis de l'àrea urbana de Girona van estar unes hores sense subministrament d'aigua potable perquè el temporal va malmetre un punt de captació per l'abastament d'aigua del Pasteral.

Un any després, el regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés assegura que està tot pràcticament resolt. Durant aquests mesos, a les ribes del Ter s'han tret milers d'arbres. De fet, les tasques de l'ACA, diu l'edil, han acabat no fa massa, a finals d'any es van acabar de treure «troncs apilonats a la zona de les deveses d'en Bruc» , que han acabat en biomassa. Assegura que ara ja està «tot net» i que amb el Consorci de les Vies Verdes també han pogut arranjar camins i itineraris malmesos.

Recentment també s'ha acabat l'obra del camp de futbol del Pontenc de Pont Major on va caure un mur i el camp va acabar inundant.

La majoria de danys en equipaments, destaca l'edil, es van poder anar solucionant en els dies posteriors al Gloria com la inundació que va patir el Palau de Congressos. Les subvencions i les assegurances han permès que l'Ajuntament hagi pogut solucionar-ho. Un dels equipaments que ha esdevingut símbol dels danys del Gloria és el pavelló de Fontajau. L'aigua va inundar i destrossar l'equipament. El parquet nou ha arribat finalment aquesta setmana i divendres, l'Uni Girona va estrenar el nou.

El GEiEG de Sant Ponç també és un dels punts que va patir més les conseqüències del creixement del riu. El president d'aquest club esportiu privat, Francesc Cayuela, recorda que «va ser un sotrac molt important i greu. Quan vam veure que les conseqüències eren palpables, ja amb calma, ens vam adonar de la gravetat de tot plegat».

Assegura que malgrat les adversitats el «GEiEG no va tancar mai» i un any després, «encara queda algun arranjament per fer, però són coses que no alteren gens ni mica la vida normal. Està gairebé tot recuperat i si no hi ha més coses obertes és per les mesures sanitàries originades per la pandèmia»

Hi ha dues coses pendents encara a la ciutat de Girona i que estarien valorades en uns 800.000 euros. Martí Terés explica que una d'elles és refer la canonada del Pasteral. Arran del temporal es va trencar el pont de la riera d'Osor a Anglès i en breu s'executarà l'obra que porta l'aigua del Pasteral a Montfullà i es distribueix als municipis. Fins ara la ciutat de Girona ha anat amb una de les dues canonades disponibles. Tot i això, l'edil diu que això no ha comportat cap problema d'abastament. L'altra obra pendent són uns col·lectors d'aigua residuals que travessen el Ter a Sant Ponç, que es van fer malbé i connecten amb la depuradora.

En cas d'un fort temporal o un nou Gloria, l'ajuntament ha fet una actuació de prevenció: com una «panxa» a sota del pont de Fontajau per evitar que l'aigua arribi a pujar i es desplaci fins la zona del pavelló. El regidor espera que no hi hagi un nou temporal tan fort perquè s´han hagut de fer inversions milionàries. Tanmateix, espera que l'ACA «sigui capaç de controlar millor Susqueda i eviti el creixement del Ter» perquè no perilli l'Onyar i no es produeixin inundacions.