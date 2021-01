«Gloria», el gran temporal que encara cueja un any després

La setmana del 20 de gener del 2020 serà recordada per a molts gironins pel temporal Gloria. Una llevantada de força inusual que va causar destrosses al seu pas. Es van arribar a acumular 516 litres a Lliurona i moltes estacions meteorològiques van veure com la pluja desbancava els seus rècords.

I és que aquest fenomen meteorològic va destrossar ponts, carreteres, va inundar camps, va desbordar rius, va portar neu i un gran onatge a la Costa Brava que va destrossar passejos marítims. Van ser uns dies de molta pressió en les zones més afectades i on els equips d'emergències no van aturar-se ni un minut. D'aquest gran temporal, què en queda un any després?

El Baix Ter és un dels llocs que va patir més les conseqüències de la crescuda del riu i una de les zones més emblemàtiques n'és la desembocadura. El batlle de Torroella, Jordi Colomí, recorda que arran del Gloria, totes les platges del municipi -excepte la de l'Estartit- es van omplir de deixalles i restes, sobretot d'arbres que anava arrencant la força de l'aigua. Les famoses «cabanes» que es van construir amb restes d'arbres a la Gola del Ter i les restes que encara hi ha per les platges del municipi segueixen essent un problema un any després.

L'alcalde assegura sentir-se sol davant d'aquesta problemàtica i preveu que «un cop més», la neteja s'hagi de sufragar de les arques municipals. «Ningú se solidaritza amb Torroella amb la neteja de la platja. Si un riu és brut no és culpa dels ciutadans, sinó que hauria d'anar a càrrec de les administracions superiors», així de taxatiu és el batlle. Que recorda que tot i que ha parlat amb la irecció General de Costes i la Generalitat, preveu que la neteja l'hauran de costejar des del consistori.

L'altra problemàtica que Torroella encara arrossega és l'estat de la potabilitzadora, que cal recordar que va quedar inundada i inutilitzada i el municipi va estar setmanes sense aigua potable. En aquests moments està previst, descriu el batlle, que es pugui acaba d'arreglar, ja que fins ara ha funcionat «gairebé de forma manual», apunta.

Malgrat les mancances, el que té solucionat Torroella i que el batlle considera molt important són les motes del riu que es van fer malbé arran del Gloria. L'ACA hi va invertir uns 800.000 euros i, diu Colomí, ho va fer amb rapidesa.

A Verges també van patir el temporal de forma molt destacada i la mota del riu va ser un dels punts negres. Un veí del poble va solucionar-ho amb la seva maquinària i des de llavors, lamenta l'alcalde, Ignasi Sabater, no s'hi ha fet res més. Assegura que l'ACA va actuar al seu dia a la zona de Canet de la Tallada però a Verges no. Davant d'aquesta mancança, Sabater ressalta que han demanat a les administracions una actuació ja amb la mirada posada al futur per si es repeteix un Gloria o hi ha un fort temporal. Però de moment no s'hi ha actuat i tem pel que pugui venir. També recorda que com a municipi petit es van haver de costejar moltes de les obres pels danys ocasionats i que han aconseguit poc més de 28.000 euros en subvencions.

Un dels punts negres del temporal a Verges va ser el pont del Ter, el qual finalment el departament de Territori rehabilitarà. Per a l'alcalde de Verges, però, hauria estat millor construir-ne un de nou. Explica que finalment han acceptat la proposta de la Generalitat perquè també beneficiarà vianants i ciclistes, ja que el nou pont comptarà amb un carril per aquests usuaris de la via.

Des d'Hostalric, l'alcalde Nil Papiol recorda que el seu municipis va quedar confinat durant el Gloria perquè va quedar incomunicat arran del desbordament de la Tordera. Els ponts que hi donen accés van quedar destrossats o inaccessibles i fins i tot, van haver de desallotjar uns 50 veïns per por que l'aigua els entrés a casa.

El batlle destaca que l'ACA va fer uns treballs «impressionants» en el tram fluvial després dels fets però l'Ajuntament també va haver de fer intervencions d'urgència com reparar el pont de la riera d'Arbúcies que va desaparèixer. Un municipi petit com Hostalric però es va trobar que se li acabava el pressupost i no va poder reparar alguns danys. Arran d'això, tres carrers encara estan tallats al trànsit i un talús situat a la zona de Can Llensa encara per reparar.

I és que per poder-ho solucionar necessitaven 600.000 euros, uns diners que finalment han obtingut -la meitat- d'una ajuda de la Generalitat i la resta, es pagarà a través d´un crèdit. El batlle lamenta que un any després del Gloria, «l'Estat no ha aportat ni un euro» per reparar els danys. Malgrat la part negativa, Nil Papiol assegura que el temporal els ha servit per actualitzar el pla d'emergències i estar més preparats en cas d'inundacions i el creixement de la Tordera.

