Ja hi ha 1.057 grups escolars confinats i 26.905 persones en quarantena

Els grups escolars confinats per coronavirus ja en són 1.057, 387 més que divendres, segons les dades del Departament d'Educació. Representen l'1,47% del total. Hi ha 26.905 persones confinades, 8.869 més que en el darrer balanç: 25.379 alumnes (+8.442), 1.452 docents i personal d'administració i serveis (+398) i 74 de personal extern (+29). En els darrers deu dies s'han confirmat 3.258 positius: 2.762 alumnes, 472 docents i personal d'administració i 24 de personal extern. Els positius acumulats són 38.891, 655 més que en el balanç anterior. Pel que fa als centres tancats, n'hi ha tres, un més que en el darrer balanç, al Barcelonès, el Bages i a l'Alt Empordà.

Els tres centres tancats són l'Escola Coll de Gossem – ZER Tres Branques a Castellfollit del Boix (Bages), la Llar d'Infants de Camallera, a Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà) i el Centre d'Educació Especial Guru a Barcelona.

Malgrat tot, l'escola gironina amb més grups confinats és l'escola L'Estació de Sant Feliu de Guíxols, amb quatre. Fins divendres, a la localitat baix-empordanesa hi havia fins a tretze grups confinats en cinc escoles diferents, uns números que no es repeteixen en cap altra població gironina, fins i tot les més grans com Girona o Figueres n'hi ha menys. A banda dels quatre grups confinats a L'Estació, n'hi ha tres a l'escola Mossèn Baldiri Reixach i l'institut Sant Feliu de Guíxols, dos al Cor de Maria-Sant Josep i un a l'escola Gaziel.

Mentrestant, de manera paral·lela, aquesta setmana s'han anat fent tests PCRs voluntàries a llars d'infants, escoles i instituts amb proves d'automostra. Dilluns es coneixeran les xifres de positius, però, segons va avançar Josep Maria Argimon, els dels primers dies estaven donant un taxa de positivat del 3,4%.