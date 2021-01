L'efecte voraç de la Tordera: els ponts de Blanes a Malgrat, reconstruïts un any després

La Tordera no compta amb embassaments i per tant, un temporal com el Gloria amb un gran creixement del cabal del riu era impossible de frenar. La seva força va causar una de les imatges icona del temporal a les comarques de Girona: el trencament de dos ponts. El de la línia de tren de la costa, que uneix Blanes amb Malgrat. Però també, un de la carretera local que uneix les poblacions.

La desaparició d'aquestes infraestructures, que van quedar en bona part engolides per l'aigua que transportava la Tordera, van generar molta problemàtica i n'han generat encara durant gairebé tot l'any 2020.

Els més castigats han estat els usuaris del tren, ja que fins a principis de desembre passat han hagut d'anar amb un autobús en el tram comprès entre Malgrat de Mar i Maçanet. Des de Malgrat de Mar i fins a l'Hospitalet i Molins de Rei, en canvi, la situació ferroviària no va quedar interroumpuda, i per tant, el pas de trens era l'habitual de la línia de la costa.

En el moment del trencament del pont i els dies posteriors hi va haver molt caos ferroviari i Renfe va optar per la solució dels autobusos. Una manera de solucionar la falta d'una infraestructura clau i que uneix la Selva amb el Maresme. La reconstrucció del pont ha estat una feina lenta i fins al dia 9 de desembre no es va restablir la connexió amb la nova infraestructura ja dempeus. Els pilars de la nova infraestructura tenen 40 metres de profunditat i el pont ha guanyat alçada respecte a l'anterior i s'ha reforçat per així evitar, com va passar amb el temporal Gloria, que l'aigua no hi passi per sobre.

L'altre pont que el temporal Gloria va destrossar és el de la carretera antiga que uneix Blanes i Malgrat de Mar. Un vial que utilitzaven molts veïns de la zona i que l'aigua també va destrossar. El Departament de Territori també hi va haver d'actuar d'urgència per tornar a crear l'estructura. A principis de novembre passat, es va estrenar el nou pont i els veïns ja tornen a gaudir-ne. A més, ara és més ample i té un carril exclusiu per als vianants i les bicicletes.

Durant els mesos sense pont, la gent de la zona ha hagut d'anar a voltar per una carretera comarcal per poder desplaçar-se entre els dos municipis veïns, que només els separa, el riu Tordera, que es va desbordar per la força torrencial.

El pas del temporal Gloria per les comarques gironines també serà recordat pel caos viari. La força de l'aigua i el desbordament dels rius va causar talls de carreteres i molts camins arreu de la província. El riu Ter a mesura que desembassava el pantà va fer-se ample en zones que sol passar pel seu curs i va impedir el pas de vehicles des de la zona d'Anglès, Bonmatí fins a la zona del Baix Ter, a Ullà, Torroella, entre d'altres. El Fluvià també va sortir del seu curs a l'Empordà.

Però la força del Gloria també va fer-se sentir amb nevades i això va suposar gruixos de neu destacats en zones altes però també en àrees menys habituades i es va tallar el pas en algunes vies.