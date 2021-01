L'hospital Sant Joan de Déu comença a administrar la vacuna de Moderna

L'hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu de Barcelona s'ha convertit en el primer a administrar el vaccí contra la COVID-19 de Moderna. «Estem encantats, ens era igual quina fos, però teníem ganes que arribés», va assegurar el director mèdic de l'hospital, Miquel Pons. Ahir estava previst que s'administrés a 250 professionals que treballen el cap de setmana, avui a 250 més i, segons les previsions, està previst que es vacuni la resta al llarg de la setmana.

Pons va explicar que la vacuna de Moderna presenta alguns avantatges com que aguanta més temps a la nevera i, per tant, logísticament, és més «pràctica». També la responsable d'infermeria, Emma Gómez, va apuntar, com a punt favorable del vaccí, que «vingui reconstituït i, per tant, és més fàcil d'administrar».

La vacuna contra la COVID-19 era esperada «amb ganes» entre els professionals sanitaris de l'hospital de Sant Joan de Déu. No obstant això, el fet que tingui una baixa pressió hospitalària –segons dades del mateix centre es detecten al voltant de dos casos diaris de coronavirus de les 200 urgències que atenen- ha fet que abans s'hagi administrat a altres centres on les xifres d'ingressos són més elevades.

Segons el mateix hospital, pràcticament tots els sanitaris han acceptat posar-se la vacuna. L'Elisabet Socies va ser una de les primeres a rebre el vaccí de Moderna. Infermera de l'UCI, va reconèixer que «en tenia moltes ganes». «És la manera d'ajudar a fer que tot això desaparegui, aturar-ho de mica en mica i que a poc a poc puguem tornar a la normalitat», va assegurar.

També l'Anna Ceballos, infermera de l'UCI, va assegurar que no s'ho ha pensat dues vegades. «És un pas més per posar fi a la pandèmia», va afirmar.

Els equips de vacunació de Catalunya ja han injectat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a 137.780 persones, 16.824 divendres, i ja s'ha injectat a un 1,7% de la població total de la comunitat.

Les 137.780 dosis injectades fins ara suposen un 74,1% de les quals Catalunya ha rebut fins a aquesta setmana: 180.000 de Pfizer i 5.800 de Moderna.

Segons va informar el Departament de Salut, divendres es van administrar 16.824 dosis, la majoria de la vacuna de Pfizer-BioNTech a personal sanitari, treballadors i interns de geriàtrics i funcionaris de presons i centres de justícia juvenil.

Divendres va finalitzar la infiltració de la primera dosi a gairebé tots els residents i treballadors de tots els geriàtrics catalans, a excepció dels que estan en situació vermella amb molts contagiats, on no es podrà inocular fins que no tinguin casos positius.

De les 137.780 persones vacunades fins ara a Catalunya, 14.580 han estat inoculades a la ciutat de Barcelona, 3.279 a Terrassa, 2.185 a la ciutat de Lleida, 1.963 a l'Hospitalet de Llobregat, 1.919 a Sabadell, 1.362 a Tarragona, 1.242 a Badalona, 1.125 a Reus, 997 a Mataró i 996 a Girona.

El govern català té previst posar fins a finals de març un total de 738.000 dosis i amb aquestes vacunar tots els residents i treballadors de geriàtrics i tot el personal sanitari que treballa tant a la sanitat pública com a la privada.

A partir de dilluns es començaran a administrar les segones dosis de la vacuna als primers que la van rebre, entre ells a Josefa Pérez, l'anciana de l'Hospitalet de Llobregat que va ser la primera a posar-se-la, i serà al cap d'una setmana quan, segons els científics, la vacuna serà plenament eficaç per prevenir la COVID-19.

Ja s'han vacunat 14.107 persones a la Regió de Girona en total (1.769 més que divendres).

Espanya rebrà el 56% de les dosis previstes de la vacuna de Pfizer. Si bé aquest dilluns es rebran menys vacunes de les acordades, el ministre Salvadir Illa va dir ahir que està previst que aquest primer trimestre l'Estat rebi la totalitat de les dosis compromeses i que durant el segon trimestre se'n rebin més de les previstes.

Aquestes modificacions en el subministrament de la vacuna no afectaran el subministrament de la segona dosi de vacunació per les persones que els toca la propera setmana. L'afectació serà a les persones que havien de rebre la primera dosi. «La setmana vinent rebrem menys dosis, per tant no es poden subministrar les dosis que no rebem», va manifestar Illa.

El ministre també va avançar que s'estan «ultimant els convenis i documents jurídics per poder subministrar vacunes a l'estat d'Andorra en exercici de la solidaritat amb les vacunes que Espanya ha pogut adquirir». Va explicar que durant la setmana vinent es concretarà com es duu a terme aquesta col·laboració.

També va advertir als alcaldes que han rebut la vacuna que el procés de vacunació s'ha de fer «amb l'ordre que marquin els experts». «Els servidors públics han de donar exemple», va dir.