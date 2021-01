La Marató de Donants de Sang acaba amb 9.450 donacions en una setmana

La Marató de Donants de Sang de Catalunya es va tancar divendres amb 9.450 donacions de sang, molt a prop de l'objectiu de les 10.000. Això ha permès recuperar les reserves de sang, que havien baixat durant les últimes setmanes. Des de divendres 8 de gener, quan va començar la Marató, fins aquest divendres, 9.450 persones han donat sang a Catalunya, tant als tretze espais ubicats als grans hospitals, entre els quals hi ha el Trueta, com en una cinquantena de campanyes mòbils, com la de Girona la setmana passada.

Actualment, hi ha sang a les neveres del Banc de Sang per a les necessitats dels hospitals durant els propers vuit dies, un nivell que encara no és òptim, però que millora la situació del principi de la Marató quan només n'hi havia per cinc dies. Malgrat la coincidència de la Marató amb l'onada de fred i neu a tot Catalunya i amb les restriccions del confinament municipal, els donants han reservat totes les «butaques» disponibles i han posat de manifest, un cop més, el seu altruisme.

Per continuar incrementant les reserves, el Banc de Sang organitza campanyes durant cada dia de la setmana. Les necessitats actuals dels hospitals fan que, de mitjana, es necessitin a cada dia a Catalunya entre 800 i 1.000 donacions de sang.

A l'hospital Josep Trueta s'han fet 419 donacions i en el conjunt d'equips mòbils, un total de 3.270.

La Marató de 2021 ha deixat moltes imatges relacionades amb la temàtica de la campanya, el cinema. Hospitals i campanyes de donació han rebut durant tota la setmana els donants amb catifa vermella i crispetes.

A més, els donants han compartit a les xarxes socials les seves fotos i vídeos amb diverses frases inspirades en pel·lícules i relacionades amb la donació d'aquest any.