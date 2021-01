Les morts pel virus a Girona pugen un 27% en una setmana

Els indicadors de contagi a la Regió Sanitària de Girona segueixen empitjorant tot i que ho fan a un ritme més lent que a la resta de Catalunya. Malgrat tot, una de les pitjors dades que s'han registrat aquesta darrera setmana és la de defuncions per coronavirus. Concretament, aquests darrers set dies han mort un total de seixanta persones, tretze més que la setmana anterior, fet que suposa un increment del 27% de letalitat.

La majoria d'aquestes morts han tingut lloc a hospitals i, moltes de les víctimes, eren usuaris de residències. Cal tenir present que, actualment, hi ha brots actius a geriàtrics gironins, com el d'Olot i el de Sant Antoni de Calonge.

Respecte a les dades d'ahir, Salut va notificar vuit noves víctimes, la majoria a centres sanitaris. D'altra banda, es van registrar 381 positius més, un 13% menys que el dia anterior, i 259 ingressats per coronavirus, un menys que el dia anterior. Com a contrapunt, ahir hi havia tres crítics més a les UCIs.

Finalment, el risc de rebrot va pujar cinc punts fins als 628 tot i que es manté per sota de la mitjana catalana, que ahir era de 777 punts. Pel que fa a la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) es va situar en 1,18 i va pujar dues centèsimes mentre que la mitjana a Catalunya es va situar en 1,38 i va créixer tres centèsimes.

Acceleració a Catalunya

D'altra banda, la tercera onada segueix augmentant a Catalunya, on en l'última setmana s'han diagnosticat 24.716 nous contagis, 4.527 d'aquests divendres i 408 morts, dels quals 64 han estat notificades el dia anterior. Ahir hi havia 2.497 persones hospitalitzades amb COVID, 35 menys que divendres, en el segon dia consecutiu en què baixa lleugerament el nombre d'hospitalitzats, tot i que segueixen creixent els que estan a l'UCI, que n'eren 525, un total de setze més que la vigília.

En general, tots els indicadors epidèmics segueixen empitjorant, amb un risc de rebrot (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, que va pujar fins a 777 punts, 35 més que divendres, mentre que l'índex de casos acumulats per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies (IA14) també va créixer fins a 588, un total de setze casos més que divendres.

La velocitat de propagació del virus (Rt) també va seguir creixent, encara que no exponencialment, i ja era d'1,38 -cada 100 infectats contagien a una mitjana de 138 persones-, tres centèsimes més que la vigília.

El nombre de casos confirmats amb tota mena de proves, acumulats des de l'inici de la pandèmia al març de 2020 suma ja 453.414, dels quals 4.527 han estat comunicats el darrer dia.

Un total de 689 persones han mort a Catalunya en els primers quinze dies d'aquest 2021 i el dia que se'n van registrar més és el 5.