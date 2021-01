Òmnium trasllada l'exposició 'Amnistia Ara' a Olot, amb "bona rebuda" tot i el confinament perimetral

Òmnium Cultural ha traslladat l'exposició 'Amnistia Ara' a Olot aquest diumenge. La mostra, instal·lada davant de l'església de Sant Esteve de la capital de la Garrotxa, mostra 200 cel·les amb fotografies i bolígrafs que representen els barrots. La iniciativa busca seguir recollint signatures en favor de l'amnistia per als "presos polítics". De moment, la campanya està tenint una "molt bona rebuda" a Olot, malgrat que el confinament perimetral no permet que altres visitants puguin acostar-se per signar. Abans de la firma per l'amnistia, la persona que col·labora amb la causa retira un bolígraf d'una de les cel·les, d'aquesta manera simbolitza que "s'allibera" part de la instantània.

Un cop ho ha fet, la persona signa i dona les seves dades personals i s'emporta el bolígraf a casa. La presidenta d'Òmnium a la Garrotxa, Núria Bataller, explica que els fa il·lusió rebre l'exposició i assenyala que estan buscant altres llocs a la comarca per poder signar. En aquest sentit, Bataller explica que es troben amb persones que voldrien firmar per donar el seu suport a l'amnistia, però que no poden fer-ho perquè no poden sortir del municipi.

De moment, Òmnium Cultural ha instal·lat un centenar de punts fixos arreu de Catalunya per recollir adhesions per l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. L'objectiu és aconseguir el màxim de suport possible de la ciutadania per tal que l'estat espanyol "reconegui l'existència d'un conflicte polític a Catalunya", un conflicte que "només es pot resoldre" a través d'una llei d'amnistia i "fent possible l'exercici del dret a l'autodeterminació".