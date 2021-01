Un terratrèmol de magnitud 3 es fa sentir a la Selva, el Baix Empordà i el Gironès

Un terratrèmol de magnitud 3 amb epicentre al Gironès es va fer sentir ahir també a les comarques de la Selva i el Baix Empordà. Aquest sisme va ser lleument percebut pels habitants d'aquestes zones i, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICG) no va causar danys.

El terratrèmol va sorprendre els veïns d'aquestes àrees quan faltaven cinc minuts per tres quarts d'una del migdia. L'epicentre es va situar a Cassà de la Selva. Concretament, a set quilòmetres de profunditat.

El tremolor o cop sec com alguns veïns el van definir es va fer notar no només al Gironès sinó les comarques veïnes i en punts de la Costa Brava.

L'últim terratrèmol que s'havia registrat a les comarques gironines d'intensitat superior a 2,2, que data de la matinada del 2 de setembre. En aquest cas el sisme va ser de magnitud 3,5 i es va fer sentir ahir de matinada a l'Empordà. L'epicentre es va situar mar endins, concretament, davant la Costa del Baix Empordà, entre els municipis de Palamós i Castell-Platja d'Aro.

En el cas però del d'ahir com que es va registrar durant el dia va permetre que hi haguessin reaccions de la gent a les xarxes socials. A Twitter es van veure molts missatges de sorpresa pel sisme, que va tenir lloc a plena llum del dia i en una hora, amb la gent activa, tot i que per la pandèmia moltes d'elles a casa o al seu municipi, ja que hi ha el confinament perimetral.

Des de l'Ajuntament de Llagostera, a prop de la zona epicentral, per exemple van fer una crida a la gent a través de les xarxes per si algú havia notat el sisme. Algun veí va dir que «era una insensible» perquè ni se n'havia adonat però d'altres van confirmar el sisme. Algunes persones també van informar que l'havien notat des de Tossa de Mar.

Fora de la crida de l'Ajuntament de Llagostera, el de Cassà també va informar dels fets, ja que l'epicentre es va situar al seu municipi.

Fora dels consistoris, molts veïns de poblacions de municipis de les comarques afectades van dir la seva. Per exemple, explicaven que havien sentit tremolar-ho tot des de Solius, Romanyà de la Selva, la Bisbal d'Empordà o fins a punts de la Costa Brava com Sant Feliu de Guíxols. D'altres persones mostraven sorpresa després d'haver-se assabentat pels mitjans. Una usuària de Twitter assegurava, per exemple, que «resulta que el cop estrident que he notat mentre estudiava era un terratrèmol».

Les comarques gironines i especialment la zona de la Selva i el Ripollès són territoris que registren sovint petits moviments sísmics. La geologia de la zona ho afavoreix i sortosament, els dels últims anys no han acabat amb danys ni materials ni personals i acaben amb petits ensurts.