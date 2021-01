Els trasplantaments cauen un 34% a Girona per la pandèmia

El fort impacte assistencial que va causar la pandèmia als hospitals catalans -sobretot durant la primera onada- va provocar una gran davallada de l'activitat quirúrgica. Sense llits d'UCI i amb molts professionals dedicant-se exclusivament als pacients amb COVID-19, es van haver de reduir moltes intervencions, entre les quals hi ha les de trasplantaments d'òrgans.

De fet, segons dades publicades aquesta setmana per l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), les donacions i trasplantaments d'òrgans del 2020 van caure a xifres del 2015. Per tant, després d'anys batent rècords a escala europea, el 2020 es va produir un descens del 34% d'intervencions a pacients gironins i del 23% a pacients de tot Catalunya.

Concretament, l'any passat un total de 65 gironins van rebre un trasplantament d'òrgan, quatre dels quals de donant viu. Una xifra clarament inferior a la del 2019, quan 99 gironins van rebre un òrgan, deu dels quals de donant viu.

Els procediments renals són els que van patir una davallada més forta amb 46 pacients trasplantats –quinze menys que el 2019–, quatre dels quals van rebre un ronyó procedent d'un donant viu, cinc menys que el 2019.

El nombre de gironins sotmesos a un trasplantament hepàtic es va mantenir en la mateixa xifra de dotze. De trasplantaments cardíacs es va passar de dotze intervencions a una; de pulmonars també es va baixar de deu a quatre i, finalment, de pancreàtics es va passar de quatre a dues intervencions.

Pel que fa a la llista d'espera, 65 persones de la Regió Sanitària de Girona esperen un trasplantament, dotze menys que l'any anterior. Després d'anys amb tendència a l'alça, l'espera es va reduir significativament el 2019, així com a la resta de Catalunya. L'any 2020 va passar el mateix, però això no vol dir que s'incrementés l'activitat, tal com es pot constatar a les dades, el mateix responsable de l'OCATT, Jaume Tort, va explicar aquesta setmana que la disminució de l'activitat de consultes externes i derivacions, ha provocat que hagin entrat menys pacients a la llista d'espera.

Tot i així, com és habitual, la cua més llarga és per a un trasplantament renal, ja que 56 gironins necessiten un ronyó; una persona té pendent un trasplantament hepàtic; cinc han d'entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar, dos per a un cardíac i un per a un pancreàtic.

D'altra banda, el nombre de famílies que rebutgen la donació d'un òrgan va tornar a augmentar significativament després de la millora del 2019, quan es va trencar la tendència negativa d'anys anteriors. Se'n van registrar cinc, quan el 2019 només n'hi va haver una que es va negar a rebre un òrgan.

Però no tot van ser males notícies l'any passat. Respecte a les donacions d'òrgans, la xifra de donants gironins va augmentar de 12 a 17 de vàlids. Se'n va poder extreure deu ronyons, dotze fetges, dos cors, vint pulmons i un pàncrees.

Seguidament, durant el 2020 també hi va haver 49 donants de còrnies als hospitals de Girona i es van fer les dues primeres donacions pediàtriques de vàlvules. Cal recordar que l'hospital Trueta és un centre extractor d'òrgans, però no realitza trasplantaments. Tot i així, és el centre de Catalunya no trasplantador amb un volum de donants més alt el 2020.

Respecte a la resta de centres catalans, el Clínic destaca perquè va fer el primer d'úter de tot Espanya i la Fundació Puigvert va fer el tercer trasplantament renal de donant viu creuat internacional del sud d'Europa.