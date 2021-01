Un incendi destrossa tres caravanes i n'afecta dues més en un càmping de Porqueres

Els Bombers van treballar ahir al vespre en un incendi al càmping el Llac de Porqueres.

El succés es va produir cap a les set del vespre, hi van desplaçar sis dotacions.

Quan hi van arribar, el foc ja estava desenvolupat i el que van fer, segons els Bombers, és sectoritzar l'incendi per evitar que es propagués en altres parcel·les.

Gent de la zona va gravar el foc:

En un primer moment, els vigilants van intentar apagar les flames amb extintor. Un d'ells va necessitar atenció del SEM in situ.

Els Bombers, però van treballar-hi durant més d'una hora per donar-lo per apagat, cap a un quart de nou ja està extingit.

En total van cremar tres caravanes i els seus "avancés". A banda, dues més van resultar afectades per l'alta temperatura.

Les flames van destrossar les tres caravanes completament i fins i tot, durant l'incendi es va sentir com alguna bombona de càmping gas explotava.

Malgrat el fort ensurt, no s'han de lamentar ferits. El càmping estava tancat al públic i per tant, no va ser necessari evacuar ningú.

A banda dels Bombers, a lloc s'hi van desplaçar el SEM i els Mossos. La investigació sobre l'origen de l'incendi està a mans de la policia, que d'entrada apunta a un possible origen elèctric.