Denuncien 36 persones per celebrar festes il·legals el cap de setmana a Girona

Els Mossos d'Esquadra han denunciat vint persones que estaven celebrant una festa d'aniversari en un alberg a Sant Miquel de Campmajor incomplint les mesures covid, que no permeten reunions de més de sis persones ni procedents de més de dues bombolles.

Els fets van passar aquest dissabte a les vuit del vespre quan els agents van detectar que hi havia aquest grup de persones juntes que tampoc complien amb la resta de mesures de seguretat, com portar la mascareta o mantenir la distància de seguretat.

En veure la situació, els policies van denunciar els participants a la festa per incomplir amb les mesures restrictives imposades pel Govern per tal d'evitar contagis per covid-19. Els assistents, que estan ara tots denunciats, van aturar la celebració per ordre dels cossos de seguretat sense que es produïssin incidents.

També aquest cap de setmana, la Policia Local de Lloret de Mar ha hagut d'intervenir una festa il·legal a l'interior d'un habitatge de la ciutat. L'alerta es va rebre als volts de les deu del matí d'ahir quan uns veïns van alertar d'una reunió d'unes quaranta persones. En el moment en què la policia s'hi va personar, n'hi havia setze.

L'actuació policial va acabar a quarts de dues del migdia amb la identificació dels assistents, entre les quals no hi havia ningú del municipi i hi havia almenys una persona procedent d'Itàlia.

A tots se'ls ha obert un expedient sancionador per incomplir les mesures covid i per saltar-se el confinament municipal, tal com explicava ahir al Diari de Girona Jordi Sais, regidor de seguretat de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Les multes que se'ls aplicaran poden anar dels 600?€ als 3.000?€ per cap.

De les setze persones expedientades, quatre es van identificar com els organitzadors de l'esdeveniment. A aquests, a més dels càrrecs citats anteriorment, se'ls afegeix a l'expedient el delicte d'organització d'activitat il·legal que pot incrementar notablement la multa.

La casa on es van reunir és un habitatge d'ús turístic ubicat al carrer de França de la urbanització Cala Canyelles que havien llogat per l'ocasió. «Si els propietaris de l'habitatge eren coneixedors d'aquesta activitat, seran sancionats», va explicar Sais.

Aquesta és la segona intervenció que ha de fer la policia local de Lloret després que a l'estiu ja desallotgessin una festa il·legal d'un altre habitatge d'ús turístic.