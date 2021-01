Només la Cerdanya i el Ripollès tenen la transmissió per sota d'1

La Cerdanya i el Ripollès són les dues úniques comarques de la demarcació de Girona que tenen la velocitat de propagació (Rt) situada per sota de la barrera de l'1. En concret, la Cerdanya se situa amb una Rt de 0,55 mentre que el Ripollès es troba en 0,94. Així, la ransmissió del virus ha baixat després del confinament que va afectar aquestes dues comarques durant les vacances de Nadal i ara mateix se situen com les que registren una Rt més baixa de la regió sanitària.

Pel que fa al risc de rebrot, en canvi, el Ripollès continua sent la comarca amb les xifres més altes de la província, amb 963 punts. La Cerdanya, en canvi, se situa per sota de la mitjana de la regió sanitària, amb 543 punts. Tot i això, la tendència de les dues comarques és clarament a la baixa, ja que són xifres baixes comparades amb les que es registraven abans de Nadal. El risc de rebrot havia arribat fins a un màxim de 2.062 punts el 22 de desembre al Ripollès i fins a 4.038 punts el 17 de desembre a la Cerdanya.

A la resta de la regió sanitària de Girona, la velocitat de transmissió del virus va pujar ahir una centèsima respecte el balanç del dia anterior i se situa en 1,19. Tot i això, són xifres més baixes que en la setmana anterior, quan es trobava en 1,26. El risc de rebrot va baixar un punt, fins a 627. La incidència acumulada a14 dies és de 542,66 punts, molt per sobre del període anterior, quan era de 481,41.

A la regió sanitària de Girona s'han posat 14.438 vacunes, de les quals 331 es van sumar en el darrer balanç del Departament de Salut. Mentre van administrant-se les vacunes, però, els casos segueixen pujant. Les últimes dades van sumar 180 nous positius a la regió sanitària, de manera que el total acumulat a les comarques gironines des de l'inici de la pandèmia se situa en 49.741.

Així, també creix l'ocupació dels hospitals per pacients afectats de coronavirus. Actualment hi ha 263 malalts ingressats a hospitals gironins per covid-19, 4 més que el dia anterior. D'aquests, 43 es troben a l'UCI, un menys que el dia anterior. A més, ahir es va informar de 7 noves víctimes mortals de la pandèmia a la regió sanitària, que sumades al total acumulat sumen ja 1.482 morts a causa de la pandèmia.

Catalunya va superar ahir les 18.000 víctimes mortals per coronavirus en informar de 81 noves morts. En total, en són 18.012 defuncions des que va començar la pandèmia: 11.215 en hospitals o sociosanitaris, 65 més que el dia anterior, 4.419 en residències, 3 més, 1.020 en domicilis, 2 més i 1.358 no classificats, 11 més.

A més, s'han declarat 2.410 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, cosa que eleva la xifra total a 420.728 en tota la pandèmia, que pugen fins a 455.904 si tenim en compte totes les proves. Durant l'última setmana analitzada s'han fet 207.509 proves PCR i 97.631 tests d'antígens, dels quals un 10,14% han donat positiu. Pel que fa a la vacunació, s'han notificat 140.373 persones que han rebut la primera dosi, 2.593 més en 24 hores.

D'altra banda, l'Rt segueix a l'alça i va pujar a 1,39, una centèsima més que dissabte. El risc de rebrot també va augmentar en 17 punts, fins als 794. La incidència a 14 dies igualment es va incrementar de 588,06 a 596,08.

Les vacunes segueixen arribant a les residències gironines. Dissabte va ser el torn dels residents i treballadors del centre Josep Baulida de Llagostera per rebre la primera dosi. En total, es van vacunar fins a 80 persones d'aquest centre, que compta amb 58 places de residència i 10 de centre de dia. El Departament de Salut va priotizar la vacunació als geriàtrics que no tenen casos actius de covid-19.