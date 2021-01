Salut immunitza els primers vacunats amb la segona dosi

Leocadia Penya, una dona de 85 anys que viu a la residència geriàtrica Nostra Senyora de la Ribera de la Pobla de Segur (Lleida), es va convertir ahir diumenge en la primera catalana a rebre la segona dosi de la vacuna de Pfizer, de manera que serà també la primera a quedar immunitzada contra el coronavirus a Catalunya, el mateix dia que les dades indicaven una contínua i a l'alça propagació del virus. Cal recordar que la immunitat al virus s'adquireix una setmana després d'aquesta segona dosi.

Penya, que és veïna de les Valls d'Àneu (Lleida), va rebre la primera dosi de la vacuna el passat 27 de desembre, per la qual cosa ahir complia exactament 21 dies des de la primera injecció.

Després de rebre la segona dosi i els aplaudiments dels presents en el moment de la injecció intramuscular, l'anciana va comentar: «Estic igual que abans de començar». El moment de la vacunació de Leocadia Peña va estar immortalitzat per la retransmissió en directe de TV3. Després de la seva vacunació, la segona persona que va rebre la nova dosi de la vacuna va ser Rosa Vilanova, la directora de la residència.

Aquest és el primer dels 14 centres residencials de gent gran, discapacitats i salut mental que en la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran rebran la segona dosi de la vacuna en les properes setmanes, de la mateixa manera que ho faran les residències de la resta de regions de tot Catalunya.

La primera persona a Catalunya que va rebre la primera dosi de la vacuna, també el 27 de desembre, va ser Josefa Pérez, una dona gran resident al geriàtric Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En el seu cas, serà inoculada amb la segona dosi avui dilluns, segons va informar fa uns dies el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

A Galícia, la primera gallega immunitzada va ser la compostel·lana Neus Cap, de 82 anys d'edat i resident del centre de majors públic Porta do Camiño, a Santiago de Compostel·la. Cap va completar la immunització contra el coronavirus, «la bestiola», tal com l'anomena ella, a les 8.23 del matí. Després de vacunar-se va desitjar «que no deixin de vacunar, que és una cosa meravellosa».

Neus Cap s'havia convertit el passat 27 de desembre en la primera persona a la comunitat gallega a rebre la vacuna contra la covid-19, un procés que 21 dies després, ahir 17 de gener, va finalitzar. «Que com estic? Bé, bé, bé. Ni tan sols la vaig sentir», va confessar, després de la inoculació.

«Tant de bo sigui bona», va demanar Neus Cap, encara que aquesta vegada no hi va haver mitjans de comunicació presents a l'interior del centre a causa de les restriccions derivades de la pandèmia. En el seu lloc, un equip de la Xunta va recollir les imatges i les primeres reaccions.

Després de la punxada, la gallega va declarar trobar-se «de meravella» i es va dirigir a escèptics i negacionistes: «Els diria que se la posi tot el món». I és que, tot i no tenir «por de morir», Neus Cap sí que va confessar tenir «por que vingui aquesta bestiola que tanta gent va matar».

Després d'haver rebut aquesta segona dosi de Pfizer-BioNTech, passades les 8.00 del matí, una de les primeres vacunades va relatar que aniria «a esmorzar».

El PSOE ha obert un expedient i ha suspès cautelarment de militància els quatre alcaldes que van acceptar la vacuna contra la covid: Fran López, alcalde de Rafelbunyol (València); Ximo Coll, del Verger, i Pujol Vives, dels Poblets (Alacant); i Francisca Alamillo, de Torrecampo (Còrdova).