Govern i autonomies debatran demà si el toc de queda s'avança a les vuit del vespre

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, va assegurar ahir que el consell interterritorial de Sanitat, que reuneix el seu executiu i els responsables de la cartera de sanitat de les comunitats autònomes, debatrà sobre un possible avançament del toc de queda a les 20.00. En una entrevista a Onda Cero, Darias va justificar que el seu executiu hagi recorregut el decret del govern de Castella Lleó que imposa aquest nou horari al seu territori. Segons Darias, va ser una decisió «unilateral» i cal adoptar mesures per «consens». En tot cas va recordarque a l'últim consell interterritorial tres consellers van demanar aquest avançament i l'acord va ser traslladar la qüestió a la pròxima reunió, que tindrà lloc demà.

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, també va apuntar al consell interterritorial com el punt on s'ha de debatre aquest possible avançament del toc de queda. En un esmorzar informatiu organitzat per El Economista, Maroto va recordar que les decisions s'han de «consensuar» perquè «això no esdevingui una batalla».

«El govern vol lleialtat en la presa de decisions i es tracta de conciliar la protecció de la salut amb el menor dany econòmic i social a les nostres empreses i treballadors», va dir Maroto.

Mentrestant el president de president de Castella La Manxa, Emiliano García-Page, va apuntar ahir que tornarà a plantejar al pròxim consell interterritorial la possibilitat d'avançar el toc de queda a les vuit de la tarda per al conjunt de l'estat.