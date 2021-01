Un incendi destrossa tres caravanes i n'afecta dues en un càmping de Porqueres

Un incendi va destrossar aquest diumenge tres caravanes i en va deixar dues més d'afectades parcialment en un càmping de Porqueres. Malgrat l'espectacularitat del foc, no es van haver de lamentar danys personals perquè les instal·lacions estaven tancades al públic. Només un dels vigilants municipals va haver de ser atès in situ pel SEM, per un atac d'angoixa. L'origen del foc està sota investigació, la principal hipòtesi apunta que seria d'origen elèctric.

L'incendi es va declarar diumenge cap a les set al vespre al Càmping El Llac de Porqueres ubicat a pocs metres de l'Estany de Banyoles. El foc es va escampar molt ràpidament destruint totalment tres caravanes amb els seus avancés i afectant-ne dues més. El dos vigilants que hi havia a l'interior del càmping van donar immediatament l'alerta i també van intentar apagar l'incendi amb els extintors que hi ha distribuïts per tot el càmping.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diversos vehicles del Bombers de la Generalitat, així com efectius del Mossos d'Esquadra i una ambulància que va haver d'atendre un dels vigilants que va patir un atac d'angoixa.

Quan hi van arribar els Bombers, el foc ja estava desenvolupat i el que van fer, segons fonts del cos, és sectoritzar l'incendi per evitar que es propagués en altres parcel·les.

El foc que, en determinats moments va agafar proporcions considerables, va ocasionar la deflagració de diverses bombones de butà que hi havia a les caravanes i que diferents testimonis van captar-ne imatges espectaculars que van córrer per les xarxes socials.

La ràpida actuació dels Bombers va evitar que el foc es pogués escampar per altres sectors de l'establiment. Els efectius d'extinció van treballar-hi durant més d'una hora per donar-lo per apagat, cap a un quart de nou ja el van poder donar per extingit. En total van cremar tres caravanes i els seus avancés. A banda, dues més van resultar afectades parcialment per l'alta temperatura.

Sense clients

Joan Esquiva, gerent del Càmping El Llac, declarava a Diari de Girona que «de moment desconeixem l'origen del foc i que per sort no hem de lamentar danys personals ja que el càmping es troba tancat en període de vacances i per tant sense clients».

Esquiva afirma que dins de la desgràcia d'aquest incendi, el foc es va concentrar en una illeta petita del càmping i no pas en una altre zona més gran on hi ha moltes més caravanes juntes.

Les investigacions sobre l'origen del foc està en mans dels Mossos d'Esquadra de Banyoles, que d'entrada apunten a un possible origen elèctric.