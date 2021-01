JxCat critica «greus deficiències» en la línia Girona-Portbou

La diputada de JxCat al Congrés Mariona Illamola ha criticat les «greus deficiències» que pateix la línia ferroviària entre Girona i Portbou, tot preguntant al Govern de l'Estat quan té previst resoldre-les. En una resposta per escrit, tanmateix, el govern espanyol li ha assegurat que ja s'està fent el manteniment necessari al ritme previst.

En la seva pregunta, Illamola va assenyalar que la línia de tren de Girona a Portbou pateix greus mancances, posant com a exemple «les fissures de les travesses a la curva de Figueres en direcció nord, passat el punt quilomètric 247,8. Per això, la diputada independentista va voler saber si el govern estatal en tenia coneixement i, en cas que fos així, per què no s'hi havia posat remei. També va preguntar si tenia coneixement del «deficient estat» de tota la línia i quan està previst fer una renovació integral del traçat.

De moment, però, l'Estat considera que està fent bé els deures. Segons ha explicat per escrit, la substitució de les travesses s'està abordant «de forma paulatina i amb les actuacions contingudes en els contractes de manteniment». De la mateixa manera, recorda que entre els anys 2019 i 2020 s'han dut a terme diverses actuacions de millora en el tram i que durant aquests 2021 està previst continuar renovant travesses.