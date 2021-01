Els Mossos afirmen que els acusats del 17-A no van participar directament en els atacs de la Rambla i Cambrils

La policia diu que Driss sabia que la furgoneta era per atemptar i que Houli no va ajudar gaire als investigadors

ACN Barcelona/Madrid .- Els Mossos d'Esquadra creuen que els principals acusats del 17-A, Driss Oukabir i Mohamed Houli, no van participar directament en els atacs de la Rambla i Cambrils, tot i que sabien que la cèl·lula preparava atemptats pel 20 d'agost amb cotxes carregats d'explosius al Camp Nou, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. De fet, l'informe pericial d'intel·ligència conclou que Driss va participar indirectament en l'atemptat de la Rambla, ja que va llogar la furgoneta que va cometre l'atropellament, però sabia que el vehicle era un dels previstos per ser explosionats en llocs concorreguts. De Houli, els Mossos admeten que va donar alguns detalls de la cèl·lula, però no va ajudar gens a aturar l'atac de Cambrils.

L'informe d'intel·ligència dels Mossos conclou que Oukabir i Houli van participar plenament en els preparatius de la cèl·lula i eren plenament conscients dels atacs "imminents" que estaven previstos pel dia 20. L'explosió de la casa d'Alcanar, usada com a laboratori, taller i magatzem d'explosius, va fer canviar els plans de forma improvisada. Houli, ferit i detingut a l'hospital, va parlar amb la policia, però no va donar detalls que poguessin fer preveure l'atac a Cambrils la matinada del 17 al 18 d'agost. Driss havia mostrat reticències d'última hora a certs aspectes dels atacs previstos, però va acabar pagant una furgoneta de lloguer al seu nom el 16 d'agost per deixar-la a Younes Abouyaqoub, que l'endemà va acabar atropellant desenes de vianants a la Rambla de Barcelona. Va amenaçar amb explicar els preparatius als Mossos, però no ho va fer.

La defensa de Houli ha intentat evidenciar que el seu client va col·laborar amb la policia i la justícia, però els agents han assegurat que les dades que va donar eren poc precises i rellevants, i que si s'hagués penedit de veritat hauria col·laborat molt més amb els Mossos i hauria donat prou dades com per evitar l'atac amb cotxe i armes blanques al passeig marítim de Cambrils. De fet, els Mossos recorden que en un vídeo gravat com a testament vital dels terroristes, Houli és qui porta la càmera de vídeo i en la seva veu no se'l nota ni amenaçat ni penedit pel que estan a punt de fer.

Per això, la policia conclou que els dos principals acusats no van participar directament en els atacs, però van preparar-ne uns altres de molt més greus que no es van arribar a cometre a causa de l'explosió accidental a Alcanar.

Els Mossos també han intentat desmuntar la tesi de Driss Oukabir segons la qual ell no complia els preceptes de l'Islam, com no beure alcohol ni drogar-se, cosa que suposadament demostraria que no formava part de la cèl·lula islamista. Però els agents han assegurat que alguns terroristes gihadistes "dissimulen" la seva ideologia fent coses que l'Islam prohibeix per tal de despistar a la policia.

Segons un informe cronològic fet per altres mossos, la cèl·lula s'havia anat radicalitzant amb anterioritat, però és el 26 de maig del 2017 quan comencen els preparatius concrets dels atemptats. Houli va explicar als agents que aquell vespre, primer dia del Ramadà, es van reunir tots els membres en un parc de Ripoll, i els més grans van explicar als petits que perpetrarien accions terroristes. A més, aquell dia un portaveu del Daesh convida els musulmans a emprendre accions contra Occident. "Anteriorment tenien la voluntat", ha explicat un agent, però a partir d'aquell dia ja tenien "la intenció clara". Younes Abouyaqoub, el conductor de la Rambla, va gravar-se aquell mateix dia pronunciant un discurs salafista. A partir d'aquell dia van començar les recerques massives a internet per determinar objectius, aprendre a fabricar explosius i adquirir els productes.

A l'inici de la sessió, l'advocat d'Oukabir ha demanat a la sala poder citar com a testimoni la subdirectora de Recursos Humans de la Conselleria d'Interior, Esperança Cartiel, que en una carta del setembre del 2018 va admetre que els Mossos d'Esquadra feien alguns tests d'ADN amb reactius caducats però prèviament comprovats, segons ha publicat 'El Món'. Això contradiu en bona part la declaració del cap del laboratori científic dels Mossos en aquest mateix judici. El magistrat president, Félix Alonso Guevara, ha descartat el testimoni.