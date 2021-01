Restaurants de pobles petits: «N'estem farts, és insostenible»

Els «restaurants Km0» van protestar ahir davant el Palau de la Generalitat pel confinament municipal, el no pagament dels ERTOs i la manca d'ajudes directes al sector de la restauració. El sector de l'Slow Food va muntar quinze taules a la plaça de Sant Jaume –amb tota la coberteria– i quatre personatges amb caretes de Pere Aragonès, Alba Vergés, Salvador Illa i Pedro Sánchez es vam encarregat de trencar la seixantena de plats. «N'estem farts, la situació és insostenible», va afirmar el president de Cuineres i Cuiners Km0 Slow Food, Isaac Gómez, que va reclamar mesures «més quirúrgiques» i almenys un confinament comarcal a les zones rurals: «La restauració de pobles petits no pot viure de cap manera», va assenyalar Gómez.

«No es pot tractar igual els restaurants de pobles i comarques amb pocs habitants que els de grans ciutats i comarques de 500.000 persones», va insistir el president de Cuineres i Cuiners Km0 Slow Food. Per això, l'entitat –que agrupa prop de 60 restaurants i 18 menjadors escolars-, reclama «confinaments comarcals i de supervivència» a les zones poc poblades i nuclis rurals on la mobilitat entre municipis «és vital pel dia a dia».

«També volem el pagament dels ERTOs de manera immediata i ajudes directes per pal·liar la greu situació de la restauració», va continuar Gómez, que va precisar que ja han abaixat la persiana 7 dels 60 restaurants de Km0 Slow Food. «I en tancaran més si això segueix així», va pronosticar.

«Nosaltres treballem molt directament amb productors agroalimentaris i ara no els comprem res. Això és una cadena i ells també pateixen molt», va recordar el president de Cuineres i Cuiners Km0 Slow Food.

Un dels restauradors que es va desplaçar fins a Barcelona per protestar va ser Martí Rosàs, propietari de Ca la Maria de Llagostera. «Hem vingut per demanar l'acabament del confinament municipal que, per nosaltres, és un tancament encobert», va lamentar Rosàs. «En poblacions petites si només pot venir la gent del municipi és inviable per a la majoria de negocis», va recalcar el responsable de Ca la Maria. «ALlagostera hi ha uns 8.000 habitants i més de 20 restaurants. És molt complicat ja que vivim de la gent de fora i de cap de setmana», ha reflexionat en veu alta Rosàs, que també exigeix les compensacions necessàries tant a propietaris com a treballadors de la restauració. «És vergonyós, no s'està cobrant res», va finalitzar el propietari de Ca la Maria.

L'esperança de la vacuna

Més enllà de la problemàtica específica dels resturants de poblees petits, la confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) va reclamar ahir que s'acceleri el procés de vacunació de la covid-19 per arribar a l'estiu amb bona part de la població immunitzada, cosa que permetria «salvar» la temporada turística d'estiu, després d'un 2020 molt complicat. El seu president, Santiago García-Nieto, va assegurar que «si no s'aconsegueix salvar mínimament la campanya turística d'aquest estiu, serà la ruïna per a totes les empreses vinculades, directament o indirectament» al turisme. Alhora, García-Nieto va avisa que si no es vacuna més de pressa el 2021 «tornarà a ser un any perdut amb el greuge que, a més, comportarà la caiguda del prestigi de la destinació».