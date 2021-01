Salut veu probable superar els 4.000 ingressats i 700 pacients crítics a l'UCI

El Departament de Salut veu probable superar els 4.000 pacients ingressats als hospitals catalans a causa del coronavirus i 700 persones a les UCIs, segons va apuntar el coordinador de la Unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz. Aquesta és una previsió molt negativa de l'impacte del coronavirus en el sistema sanitari que, a més, està condicionada a l'efecte de les mesures.

Tot i que els responsables de Salut comencen a albirar un cert fre en el nombre de contagis de la tercera onada i alguns indicadors milloren, com la positivitat en les proves diagnòstiques, Mendioroz va advertir que «encara queda molt de temps fins a poder parlar d'una relativa estabilitat».

D'entrada, perquè el nombre de contagis és molt elevat -26.791 en l'última setmana- i encara no s'ha ni arribat al pic, si bé els responsables sanitaris el preveuen per als propers dies. D'altra banda, perquè la pressió assistencial és «important» i continuarà creixent en les properes setmanes, seguint sempre el patró del virus, en què primer augmenten els casos, després els ingressos i, finalment, a les UCIs.

Tot i que la situació global a Catalunya és preocupant, Mendioroz va advertir sobre els casos a l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Castelldefels (Baix Llobregat), zones on a l'estiu ja es van detectar els primers brots. El coordinador de la covid-19 va dir que hi ha persones que viuen en situacions molt vulnerables i que tenen més difícil poder aïllar-se a casa o no anar a treballar. També preocupa la situació en algunes zones de les Terres de l'Ebre. Malgrat tot, els responsables de Salut descarten aplicar restriccions concretes en aquests territoris.

Aquesta situació epidèmica té un impacte important en el sistema sanitari. Vergés va explicar que hi ha «activitat afectada» als hospitals. La consellera va indicar que els centres estan decidint sota criteris clínics quina activitat es veu afectada i que estant intentant treballar en xarxa per garantir equitat en el sistema.

«Apujar el fre o frenar del tot»

El cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va afirmar que si no s'inverteix la tendència actual se saturaran les UCIs. «Hi arribarem segur, no sé si aquesta setmana o d'aquí a deu dies», va declarar a Ràdio 4 i La2.

Tot i això, es va mostrar partidari d'esperar uns dies abans de decidir si cal endurir mesures i, especialment, abans de decretar un confinament total. «S'ha de veure si això s'accelera molt o es frena i llavors decidir si es vol augmentar el fre o es frena del tot», va dir. D'altra banda, va consideraruna decisió «encertada» des del punt de vista sanitari l'ajornament electoral però va considerar que en ple segle XXI s'hauria de poder garantir el vot d'altres maneres.