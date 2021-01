Jutgen un pare acusat d'abusar d'una filla menor d'edat durant set anys

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla durant set anys i quan la nena tenia entre sis i tretze anys. Els fets, segons els descriu la Fiscalia, haurien ocorregut en diversos domicilis on la família va viure i que inclouen Salt, Girona, Figueres, Sant Joan de Mollet i Flaçà.

Segons la versió de l'acusació, els abusos van començar el 2009 a Sant Joan de Mollet, la primera de les cases on vivia l'acusat amb la seva exmuller i la víctima, juntament amb els seus germans. Els abusos haurien tingut lloc almenys sis vegades i sempre al sofà de la casa. En aquestes ocasions, l'acusació assegura que l'acusat li treia els pantalons a la víctima i es masturbava davant seu.

L'any 2014 els pares es van divorciar, i l'acusat va anar a viure a Girona, on els abusos haurien continuat en algunes ocasions aprofitant que la filla es quedava a dormir durant el seu torn de visites. Fins a l'any 2016 relata almenys quatre episodis més que haurien tingut lloc a Flaçà i a un altre domicili de Sant Joan de Mollet. Finalment, l'any 2017, quan la víctima tenia 14 anys, va decidir denunciar els fets. Durant el judici, la víctima va explicar que sempre dormia amb el seu pare, fins i tot quan es va tornar a casar. A més, va indicar que va descobrir que allò «no era normal» després d'escoltar una xerrada a l'escola sobre educació sexual. En retreure-li al seu pare per què li feia allò, ell li va dir que era «un joc». A partir d'aquella confrontació, la víctima va indicar que el seu pare es va enfadar i que no va tornar a tenir-hi contacte.

Sobre la nova parella del seu pare, que segons la defensa és el detonant de la denúncia, la víctima va explicar que no li queia bé perquè es «drogava», però que no li havia semblat malament que el seu pare tingués una nova parella.

Per la seva banda, la mare de la víctima va indicar que «mai» havia vist res estrany i que la filla tenia una relació «normal» amb el seu pare.

L'acusat va negar els fets i va assegurar que tot va començar quan va casar amb la seva segona dona. «No es portaven bé, a la meva filla no li va agradar gens», va assegurar. A més, la defensa va contestar que si els fets van iniciar-se el 2009, la víctima no podia tenir 9 anys, tal com ella va declarar, sinó 6. Després d'escoltar la declaració de la víctima, l'acusat va admetre que el seu error havia estat «tornar-se a casar» i «abandonar la meva filla». A més, va explicar que des que es va separar no li va pagar més la pensió perquè anava malament de diners.

Dos psicòlegs que van atendre la víctima van explicar que presentava símptomes compatibles amb abusos sexuals. Amb tot, mentre que el primer va indicar que veu «difícil» que la separació dels seus pares fos un factor clau que expliqués la simptomatologia que patia la víctima, l'altre va apuntar que hi poden haver múltiples antecedents que els motivin, i que aquest podia ser un dels factors.

Per aquests presumptes fets, li demanen 6 anys de presó i 10 anys de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 20.000 euros pels danys psicològics patits. Així mateix, el Ministeri Públic sol·licita que li retirin la pàtria potestat.