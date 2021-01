L'Estartit i l'Escala són els principals punts de pesca recreativa amb embarcació

Els ports de l'Escala i l'Estartit són dos dels que tenen un major percentatge de pesca recreativa amb barca de tot Catalunya, segons un informe de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar. En canvi, en altres ports de la Costa Brava, com el d'Aiguablava o el de Llafranc, aquest tipus de pesca és pràcticament irrellevant. Pel que fa a la pesca recreativa submarina, els majors percentatges es troben al Cap de Creus, des de Roses fins a Portbou. En total, la Generalitat estima que a Catalunya hi ha prop de 54.000 pescadors recreatius marins, ja sigui amb embarcació, pesca submarina o des de la costa, una modalitat poc extesa al litoral gironí. És per això que ha editat una guia de butxaca amb les diferents espècies per tal de facilitar-ne la identificació i comparació, així com per donar a conèixer quin és el seu estat actual.

Per tal d'elaborar aquesta guia, la Generalitat s'ha basat en l'informe Diagnosi de la pesca marítima recreativa a Catalunya, publicat l'any passat amb dades de 2019. Segons es recull en l'estudi, la pesca recreativa és una activitat de «gran rellevància social i cultural» en les poblacions costaneres, ja sigui en embarcació, des de la costa o submarina. També indica que totes tres modalitats han experimentat un creixement «important» al llarg de les últimes dècades, associat a la popularitat del lleure en la natura però també a causa de l'augment del turisme. Per tal d'avaluar la seva incidència en els diferents ports de Catalunya, s'ha realitzat una enquesta online enviada a tots els correus electrònics disponibles dels practicants de pesca recreativa que havien obtingut la llicència entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2018.

Pel que fa a la Costa Brava, les modalitats més destacades són la pesca recreativa en embarcació i la pesca submarina. Pel que fa a la pesca en barca, destaquen especialment els ports de l'Escala i l'Estartit, que es troben entre els que presenten un major percentatge de tot Catalunya, per darrera d'altres ports com Port Ginesta, Mataró, Bdalona, Torredembarra i Sant Carles de la Ràpita. En la majoria de casos, es tracta de persones que surten a pescar amb una embarcació pròpia, mentre que un menor percentatge ho fa amb barques de familiars o amics. En canvi, l'ús de barques de lloguer és mínim. Per darrera, però ja amb unes xifres més discretes, se situa la pesca recreativa en embarcació al port de Palamós, als canals de Santa Margarida, al port de Sant Feliu de Guíxols i al port de Blanes.

Pel que fa a la pesca submarina, aquesta es concentra, sobretot, en zones litorals rocalloses i aquelles que contenen barres de roca submergides. Per tant, la zona del Cap de Creus es converteix en ideal per a la seva pràctica: després de la zona de Barcelona-Badalona, l'àrea compresa entre Roses i Portbou és la que presenta un major percentatge. Per darrera seu es troben les zones situades entre Sa Riera i el Port de Palamós, així com entre el Far de Sant Feliu de Guíxols i el Port de Blanes.

Finalment, pel que fa a la pesca de costa, els rincipals percentatges dins del conjunt de la Costa Brava es troben entre Roses i l'Escala.