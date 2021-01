Proclamades 18 candidatures a Girona per a les eleccions

El DOGC ha publicat aquest dimecres 20 de gener el llistat definitiu amb les candidatures proclamades a les circumscripcions de Barcelona i Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya, previstes el 14 de febrer. N'hi concorreran fins a dotze més que als comicis del 21 de desembre del 2017, i seran un total de 15 a Barcelona i fins a 18 a Girona. Nou de les candidatures provisionals que es van presentar en aquestes demarcacions el passat dimecres 13 de gener no han estat proclamades: 7 a Barcelona i 2 a Girona.

En concret, les candidatures que no han estat proclamades a Barcelona són: el PACMA; Escons en blanc; Volt Europa; Unidos por la Democracia + Jubilados; Partido Familia y Vida; Per un món més just i el Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC). Pel que fa a Girona, es tracta del mateix Partit Comunista del Poble de Catalunya i el PACMA.

Les 15 candidatures a la circumscripció de Barcelona són: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT); Candidatura d'Unitat Popular – Un nou cicle per Guanyar (CUP-G); Junts per Catalunya (JXCat); Partit Popular / Partido Popular (PP); Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (Cs); En Comú Podem - Podem En Comú (ECP - PEC); VOX (VOX); Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC); Izquierda en Positivo (IZQP); Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC); Partit Nacionalista de Catalunya (PNC); Front Nacional de Catalunya (FNC) i Recortes cero - Grup Verd - Municipalistes (RECORTES CERO-GV-M).

Per la seva banda, a Girona repeteixen les mateixes candidatures i s'hi sumen les següents: Per un món més just (PUM+J); Alianza por el comercio y la vivienda (Alianza C V) i Unión Europea de Pensionistas (UEP).