Els restauradors avisen: «Una cosa és morir del virus i l'altra de gana; i molts ja tenim gana»

El Gremi de Restauració de Barcelona va fer públic ahir un vídeo per les xarxes socials en què denuncia les seqüeles en l'àmbit econòmic i emocional en els responsables dels bars i restaurants de la ciutat com a conseqüència de les actuals restriccions en el sector. En el vídeo, es recullen diferents testimonis que expliquen com estan afrontant quasi un any de tancament i restriccions. «Una cosa és morir del virus i l'altra de gana i molts estem començant a morir de gana», adverteix Melissa, una restauradora de Gràcia, que explica que ha hagut de recórrer a l'ajuda econòmica de la família. «Porto 30 anys treballant al restaurant i una altra cosa amb 52 anys... vas al carrer i no hi ha feina», lamenta Joaquim, de Sant Martí.

Altres com Anna, una restauradora de Les Corts, relaten com la situació anímica és un «pujar i baixar continu» i la frustració que li causa veure com les restriccions al seu sector no ajuden a millorar les dades epidemiològiques, mentre que Berni, un restaurador de l'Eixample, considera que «el que s'estén és la desesperança». També apareix el cas d'una altra restauradora de Sant Andreu que relata com està a punt de medicar-se en presentar un quadre d'ansietat «molt gran».

El Gremi de Restauració recull en aquest espot els testimonis de mitja dotzena de restauradors de Barcelona, que expliquen la seva situació actual després de mesos de restriccions per al sector, que ara només pot obrir al públic dues hores al matí i dues i mitja al migdia per servir esmorzar i dinars, respectivament.

L'entitat adverteix que el deute dels autònoms i pimes «ha esdevingut un pou sense fons que absorbeix qualsevol tipus d'ingrés i que amenaça el patrimoni personal i sosteniment de les famílies». El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, assegura que els testimonis del vídeo són «només la punta de l'iceberg» dels problemes de la restauració.