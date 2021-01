Els sindicats «exigeixen» a Educació purificadors d'aire per a les classes

Les darreres declaracions dels responsables del Departament d'Educació asseguren que, tot il les consultes fetes per algunes escoles, «no s'està posant purificadors d'aire perquè els centres no n'han demanat cap» han caigut molt malament entre els diferents sindicats del sector. Dilluns, en el ple de l'Ajuntament de Girona, CCOO ja va presentar una moció per instar a «la instal·lació als centres educatius de sistemes de ventilació mecànica controlada per evitar ?contagis i emmalaltir per les baixes temperatures a l'aula». I ahir, va fer un comunicat públic per «exigir que el Departament d'Educació inverteixi el que sigui necessari per garantir la seguretat i salut dels seus treballadors i treballadores».

En el comunicat d'USTEC es posava especial èmfasi en la necessitat de purificadors per a les «cabines audioprotèsiques en les quals treballen persones adscrites al CREDA» perquè es tracta d'espais molt reduïts que només tenen una porta i cap finestra, i que necessiten aïllament total per treballar, per tant són gairebé hermètiques».Els CREDA són uns serveis de suport per a l'alumnat amb greus dificultats d'audició i llenguatge

Gairebé 2.000 grups confinats

Els grups escolars confinats per covid-19 són 1.843, 193 més que en el darrer balanç, segons les dades fetes públiques ahir pel Departament d'Educació. Representen el 2,56% del total. Hi ha 45.512 persones confinades, 4.427 més que en el darrer balanç: 43.150 alumnes (+4.201), 2.229 docents i personal d'administració i serveis (198) i 133 de personal extern. Hi ha set escoles totalment tancades, entre elles la Llar d'Infants de Camallera.

Un creixement sostingut dels grups de confinament que, però, no altera els plans del Departament d'Educació que dilluns, per boca de las seva secretaria general Núria Cuenca, ja va deixar clar que «sigui quin sigui el nivell de la pandèmia a la societat, mantindrem les escoles obertes». En canvi, des de la USTEC, la seva portaveu Iolanda Segura va afirmar en declaracions al programa Planta Baixa de TV3 ahir que «no ens agradaria que s'haguessin de tancar els centres educatius, però si en un centre tenim més del 50% dels grups confinats, s'ha de fer un tancament preventiu».