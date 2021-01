Treballadors del transport sanitari traslladen la protesta a la seu d'ERC

Treballadors del transport sanitari de Catalunya arribaran divendres als cent dies de vaga indefinida que van iniciar per aconseguir un conveni laboral «igualitari» amb els treballadors del SEM. És per això que traslladaran la protesta a la seu de Girona d'Esquerra de Republicana amb la finalitat amb la finalitat «d'aconseguir ser escoltats per responsables del partit que lidera la conselleria de Salut en defensa de la resolució que van aprovar al Parlament de Catalunya», exposen diversos sindicats del sector, en un comunicat.

Javier Hidalgo, secretari general de la secció sindical d'UGT, va expressar ahir a aquest diari el seu malestar per «no rebre respostes a les nostres reivindicacions». Hidalgo va reclamar una millora de les condicions laborals i va recordar que han d'assumir molts més serveis amb poques dotacions.