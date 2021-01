Brot de coronavirus a l'escola de Serinyà amb una vintena de positius entre professors, alumnes i personal de neteja

Brot de coronavirus a l'escola Bora Gran de Serinyà amb una vintena de positius entre professors, alumnes i personal de neteja. Els primers casos es van començar a detectar la setmana passada, després de les vacances, i abans que es fessin els cribratges amb automostres ordenats per Ensenyament. En aquests moments, el centre té quatre grups classe confinats (en dos dels quals s'han detectat positius per covid-19). Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la majoria dels infectats són asimptomàtics i la resta evolucionen sense complicacions. El consistori explica que s'està treballant de manera coordinada amb la Generalitat per fer les proves PCR pertinents als contactes "i evitar noves cadenes de transmissió".

Segons informa l'Ajuntament, els primers casos de covid-19 a l'escola Bora Gran es van començar a detectar la setmana passada. Just després que es reprenguessin les classes i abans que es portessin a terme els cribratges per automostres al centre (que ha ordenat el Departament d'Ensenyament".

"Quan es va confirmar el primer cas positiu, de seguida es va activar el protocol establert per evitar la propagació del virus i es va confinar el grup sencer", precisa el consistori. Al llarg dels següents dies, i com fixa el protocol, es van practicar testos que van fer aflorar altres casos de covid-19.

En total, precisa el consistori, a l'escola Bora Gran hi ha una vintena d'infectats per coronavirus, entre docents, alumnat i personal de neteja. Tots estan aïllats als seus domicilis. A més, arran dels positius, s'han confinat quatre grups classe (en dos dels quals s'han detectat casos de covid-19).

L'Ajuntament informa que la majoria dels qui han contret el coronavirus són asimptomàtics, i que la resta que sí han presentat simptomatologia "avancen favorablement". "Arran d'aquesta situació, els agents implicats continuen treballant per coordinar amb els responsables sanitaris la realització de les pertinents proves PCR i evitar noves cadenes de transmissió", afegeix el comunicat.



Focus localitzat

L'Ajuntament de Serinyà informa que el brot de coronavirus a l'escola Bora Gran "està essent monitoritzat des del primer moment per les autoritats sanitàries, amb la participació del personal de rastreig". "Es tracta d'un focus mol localitzat, i els protocols per fer-hi front funcionen adequadament", subratlla el consistori.

L'Ajuntament, al mateix comunicat, vol traslladar "un missatge de calma i prudència" a la població i demana que tant els positius com els seus contactes estrets tinguin una actitud "responsable i respectuosa amb els altres" i respectin les mesures d'aïllament. "La direcció de l'escola manté un contacte permanent amb els responsables sanitaris i informa puntualment de l'evolució als agents afectats", conclou l'Ajuntament de Serinyà.

