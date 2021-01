Un conductor se salta un control a Sant Ferriol i condueix temeràriament durant 10 quilòmetres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor a Banyoles després de saltar-se un control policial a Sant Ferrol i circular durant deu quilòmetres de forma temerària. Durant la persecució policial l'home anava a gran velocitat i a la zona de Porqueres va posar en perill ciclistes, corredors i vianants.

Els agents van localitzar el vehicle infractor a Banyoles, tancat i sense ningú a l'interior. Els agents van fer gestions amb titular del vehicle van localitzar el conductor. Se'l va detenir i els agents van trobar-se amb la sorpresa: no tenia vigent el permís de conduir per pèrdua de punts.

El detingut és un home de 29 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Santa Llogaia d'Àlguema. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i per conduir sense tenir vigent el permís. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui citat.

Els fets van passar pels volts de dos quarts d'onze del matí del diumenge 17 de gener durant un control de pas que una patrulla dels Mossos de Trànsit havia muntat a la C-66, a l'altura del quilòmetre 55,6, a Sant Ferriol per garantir les restriccions de mobilitat de la crisi del coronavirus.

Durant l'operatiu van detectar un vehicle, que circulava direcció Olot, el qual va fer un canvi de sentit per eludir el control policial i va fugir en direcció Banyoles.

Els Mossos de trànsit van iniciar una persecució del vehicle escàpol, fent-li reiterats i constants senyals acústics i lluminosos per tal d'aturar-lo. El conductor va fer cas omís i va posar en perill en diverses ocasions la integritat dels usuaris de la via.



10 quilòmetres temerari

El turisme va circular uns deu quilòmetres aproximadament de forma temerària i a velocitat elevada per la carretera C-66 fins entrar a la població de Porqueres. Cal destacar que la velocitat màxima en aquest tram de via és de 30 km/h i que, en aquells moments, es trobava molt transitada per ciclistes, corredors i vianants.

Poc després, els agents van localitzar el vehicle aparcat a Banyoles, tancat i sense ningú a l'interior. A més, van comprovar que el ventilador del radiador estava encès i desprenia una forta pudor dels frens. El vehicle es va traslladar a dependències policials de Banyoles.

Els agents van fer gestions amb titular del vehicle, fins que finalment van localitzar el conductor, el qual es va presentar a la comissaria de Banyoles on se'l va detenir. També van comprovar que no tenia vigent el permís de conduir per pèrdua de punts.

El detingut va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui citat.