Durant el confinament va augmentar el 88% l'atenció per violència masclista

La línia d'atenció a les víctimes de violència masclista ha rebut 697 trucades entre els mesos de gener i novembre de 2020 a les comarques gironines. Durant el confinament, a tot Catalunya es va incrementar un 88% el nombre d'atencions a les víctimes.

La gran majoria de les trucades (un 92,97%) eren dones que patien violència per la seva parella o exparella. En segon lloc, hi ha les víctimes de violència en l'àmbit sociocomunitari (un 3,87%), seguides per les dones que han patit violència en l'àmbit familiar (3'01%). Per últim, un 0,14% de les dones trucaven per haver estat agredides en l'àmbit laboral. Per altra banda, gairebé la meitat de les dones (un 45,86%) tenen fills menors d'edat que conviuen en el nucli familiar. Per territoris, la comarca del Gironès és la que acumula més trucades amb un 46,8%.

En el cas de la demarcació de Girona, entre l'11 de març i el 5 de maig es van registrar el 6% de totes les trucades que el servei va rebre. Si es compara amb les dades que hi havia en el mateix període del 2019, hi ha una lleugera tendència a l'alça.

Sobre el perfil de les dones, la majoria tenen entre 31 i 40 anys (un 40,6%).

Per territoris, gairebé la meitat de les trucades que es van fer són del Gironès (un 46,8%). En segon lloc hi ha la Selva amb un 19,5%, seguit per l'Alt Empordà (10,8%), ek Baix Empordà (4,6%), la Garrotxa (4,6%), el Ripollès (2,4%) i el Pla de l'Estany (1,4%).

Pel que fa als matrimonis forçats, el fet de passar més temps a casa no ha comportat una pressió més gran de les famílies cap a les noies a casar-se sinó una rebaixa d'aquesta pressió i de la preocupació de les mares.