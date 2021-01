Girona continua en precampanya tot i la incertesa

Camí del Parlament. A l'espera de saber la resolució definitiva sobre la data de les eleccions, els partits gironins han optat per no aturar la seva agenda electoral i continuar amb els actes previstos.

A l'espera de quina sigui la resolució judicial final sobre les eleccions catalanes -14 de febrer, 30 de maig o qualsevol altra data-, els partits de moment prossegueixen amb la precampanya a les comarques gironines. Enmig d'un clima generalitzat d'incertesa, però amb coll avall que potser les eleccions acabaran essent el 14-F, la maquinària electoral no s'ha desactivat. De fet, els ajuntaments també han començat ja a fer els sorteigs per a la distribució de les meses.

Els partits, doncs, de moment continuen amb l'agenda que tenien programada.En alguns casos, la manca d'activitat parlamentària fins i tot facilita el seu desplaçament al territori. Per exemple, el candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, visitarà avui Blanes acompanyat del cap de llista gironí, Jean Castel, i el portaveu de la formació a la localitat selvatana, Cristhian Ortiz, per visitar la fàbrica Nylstar.

Per la seva banda, la candidata d'ERC per Girona, Teresa Jordà, es va reunir ahir amb alcaldes i regidors de pobles del Baix Empordà i la Selva afectats pel temporal Gloria, per conèixer quina és la seva situació actual i posar-se a la seva disposició. Durant la seva visita, Jordà va carregar contra el candidat del PSC i ministre de Sanitat, Salvador Illa, a qui va advertir que «serà el responsable de les conseqüències sanitàries que suposarà fer les eleccions el 14 de febrer». Per a Jordà, «és inadmissible» tornar enrere després d'haver ajornat les eleccions «només per interessos electoralistes», i va considerar que Illa haurà d'explicar amb claredat «per què prioritzen les eleccions a la salut pública i, alhora, per què ho fan amagant-se darrere partits del seu entorn». «La ciutadania mereix saber perquè el PSC i Salvador Illa estan més interessats a forçar aquestes eleccions com sigui que no pas en incrementar les xifres de vacunats o donar ajudes econòmiques als sectors afectats, que, per ara, per part del govern espanyol, han estat zero euros», va concloure.

Restriccions «arbitràries»

Mentrestant, el cap de llista del PDeCAT, Jaume Dulsat, va visitar l'Alt Empordà per abordar els problemes de la comarca i per donar suport a alguns dels sectors econòmics i empresarials més afectats per la pandèmia. Durant el seu recorregut, Dulsat va assenyalar que «el confinament municipal només s'entén en grans nuclis», ja que, als pobles petits, «ha suposat una ruïna per al comerç local i els mercats municipals». Segons va recordar, molts d'ells no només viuen de donar servei als seus habitants, sinó que són proveïdors de serveis essencials a tots els pobles del seu entorn. Per això, va demanar a la Generalitat que pensi «més enlà de Barcelona», i va sol·licitar que acabin les «restriccions arbitràries i improvisades».

Finalment, la candidata dels comuns per Girona, Rosa Lluch, ha optat per expressar-se, sobretot, a les xarxes socials. «La pandèmia ens segueix demostrant que tenim un sistema econòmic criminal. Calen polítiques per reconstruir la nostra economia i eliminar la desigualtat. El temps per les mesures a mitges ja s'ha acabat. Necessitem solucions ambicioses», va piular ahir. Al vespre, a més, tenia previst assistir a un debat online amb Joan Armangué sobre el llibre Romà i Rosell, el primer de tots.